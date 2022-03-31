Özlenen güne saatler kaldı! İlk teravih namazı yarın kılınacak

Ramazan ayının ilk teravih namazı 2 yılın ardından cemaatle normal saf düzeninde kılınabilecek. 90 bin camiide eda edilecek teravih namazı Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek eda edilecek.

CAMİİLER CEMAATLE BULUŞACAK

Koronavirüste yeni tedbirlerin açıklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, beş vakit namazlarında olduğu gibi teravihlerin de normal saf düzeninde camilerde cemaatle eda edileceğini söyledi. Böylece cami ve mescitler, yarın yeniden teravihte cemaatle buluşacak. Ramazanda bütün irşad faaliyetlerinin yüz yüze yapılacağı camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan temizlik ve maske kullanımı tedbirleri uygulanmaya devam edilecek.

AYASOFYA'DA 88 YILIN ARDINDAN BİR İLK

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk kez teravih namazı kılınacak. 86 yılın ardından 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılan camide, cuma, cumartesi ve pazar günleri ise teravih namazı enderun usulüyle kılınacak.