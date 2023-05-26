Pazarcık’ta kalıcı kontlar hızla yükseliyor!

Depremin merkez üssü Pazarcık'ta kalıcı konutların ve köy tipi evlerin temelleri atılarak inşaatlar yükselmeye başladı.

TOKİ tarafından depremin merkez üssü Pazarcık'ta Kalıcı 4 bin adet Toki Konutu ve 1500 adet köy tipi ev yapımına başlandı. 800 Adet Köy Evleri ihalesi yapıldı. Temelleri atılarak, çalışmalara başlandı.

TOKİ, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 1500 adet köy tipi ev için kolları sıvadı ve temeller atıldı. Bir yandan TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutlar hızla yükselirken, depremde zarar gören köylerde köy tipi evlerin yapımı için de temeller atıldı, inşaatların yapımına başlanıldı. Bölgede hayvancılık da yaygın olduğu için 117 adet de küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için ahır projesi de hayata geçirilecek.

Pazarcık’ta hayatı normale döndürmek için çalışmalar hızla sürerken, diğer yandan da geçici çarşılar oluşturuluyor.