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Polise vuran genç kız, annesinin hışmına uğradı!

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ta bir genç kadının denetim sırasında kendisinden kimlik isteyen polis memurlarına parmak sallayıp hakaret ederek olay çıkarması sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Polise vuran genç kız, annesinin hışmına uğradı!

Polise vuran genç kız, annesinin hışmına uğradı!

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ta bir genç kadının denetim sırasında kendisinden kimlik isteyen polis memurlarına parmak sallayıp hakaret ederek olay çıkarması sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

15 Aralık 2020 Salı 13:03
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Gamze S. isimli kadın, kendisini maske takması için uyaran polislere saldırdı. Gamze S.'ye tepki sosyal medyadan önce annesinden geldi. Olay yerine gelen anne, kızının polise vurduğunu öğrenince onun üzerine yürüyüp "Sen neden polise vuruyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Bursa'da Osmangazi tramvay istasyonu önünde devriye gezen polisler, maskesiz gezen 25 yaşındaki Gamze S'yi uyardı. Bunun üzerine polise hakaret etmeye başlayan genç kadın daha da ileri giderek polise vurdu.

Darp edilen polisin kadın hakkında işlem yapmak istemesi üzerine bağırıp çığlık atmaya çalışan Gamze S, olay yerinden yürüyerek uzaklaşmaya çalıştı.

Kendisini durdurmaya çalışan polislere direnen kadın. "Annem öldü benim. Üzerime gelmeyin psikolojim yerinde değil" diyerek polisten kaçmayı sürdürdü. Polisin işlem yapmak istediği kadının yanına bir süre sonra annesi olduğunu söylediği bir başka kadın geldi.

"SEN NEDEN POLİSE VURUYORSUN"

Kızını polislerden uzaklaştırmaya çalışan kadın, kızının polise vurduğunu öğrenince adetadeliye döndü. "Sen neden polislere vuruyorsun" diyerek kızına öfkelenen anneyi, yine polis ekipleri sakinleştirdi.

CEZA KESİLDİ VE İŞLEM BAŞLATILDI

Polise hakaret ederek vuran Gamze S'ye 3 Bin 150 TL para cezası kesilirken, görevi başındaki memura hakaret ve mukavemet suçlarından da hakkında yasal işlem başlatıldı.

Son Güncelleme: 15.12.2020 18:02
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