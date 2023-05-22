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Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesini uyardı

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 4.0 şiddetindeki deprem sonrası açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesini uyardı

Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesini uyardı

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 4.0 şiddetindeki deprem sonrası açıklamada bulundu.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 09:41

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen şiddetli depremlerin artçı sarsıntıları devam ediyor.

Bu gece saatlerinde Göksun artçı bir sarsıntı daha yaşadı. Saat 23.16'da gerçekleşen depremin şiddeti 4.0, derinliği ise 5 km olarak açıklandı.

"DİKKATLİ OLMAK GEREKİR"

Meydana gelen deprem sonrası Deprem Uzmanı Elazığlı Hemşehrimiz Prof. Dr. Naci Görür bir açıklama yaptı. Açıklamasıdna bölgenin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunan Prof. Dr. Görür, "Hacıkodal-Göksun/K. Maraş yöresinde 4,0 deprem oldu. Bu bölge oldukça hareketli ve sık sık küçük depremler üretiyor. Bir kaç saat önce de aynı bölgede 4,8 deprem olmuştu. Dikkatli olmak gerekir" dedi.

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Prof. Dr. Naci GörürDeprem Bölgesini Uyardı
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