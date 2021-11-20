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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bu görüntüye tepki: 'Artık yeter' çığlığı

İstanbul Pendik'te, Pratisyen Doktor Esma Demir'in saçlarını çekerek saldırıda bulunan kadının görüntülerine tepki yağıyor. Doktor Esma Demir, 'Buna ne zaman, nasıl, kim 'dur' diyecek, bilmiyorum ama artık yeter' diye isyan ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da tepki geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bu görüntüye tepki: 'Artık yeter' çığlığı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bu görüntüye tepki: 'Artık yeter' çığlığı

İstanbul Pendik'te, Pratisyen Doktor Esma Demir'in saçlarını çekerek saldırıda bulunan kadının görüntülerine tepki yağıyor. Doktor Esma Demir, 'Buna ne zaman, nasıl, kim 'dur' diyecek, bilmiyorum ama artık yeter' diye isyan ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da tepki geldi.

20 Kasım 2021 Cumartesi 13:15
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Pendik'te, alkollü olduğu iddia edilen kadın, acil serviste görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'in saçını çekerek saldırıda bulundu. Olay anları güvenlik kameralarına yansırken, saldırgan kadından şikayetçi olan Doktor Esma Demir, olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Olay, 17 Kasım Çarşamba günü sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, ihbar üzerine polis otelde kavga eden çifti sağlık kontrolü için Pendik Devlet Hastanesi'ne götürdü. İşlemleri yapılan çiftten alkollü olduğu iddia edilen kadın bir anda hastanenin acil servisinde görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'e saldırdı. Demir'in saçını tutarak çeken kadına polisler ve çevredekiler müdahale etti. Doktor Demir'in saçı uzun uğraşlar sonucu kadından kurtarılabildi.

"NE KADAR YARALIYOR TAHMİN BİLE EDEMEZSİNİZ"

Doktor Esma Demir, adı öğrenilemeyen kadından şikayetçi oldu. Polis soruşturmasının sürdüğü olayı Demir sosyal medya hesabından duyurdu. Olay anına ilişkin görüntüleri de paylaşan Demir, "Herkese merhaba. Ben acil serviste çalışmakta olan bir doktorum. 17 Kasım günü sabaha karşı nöbette iken fiziksel şiddete maruz kaldım. Olay olduğundan beri kafamı toplamaya sakin olmaya üzülmemeye çalışıyorum ama inanın bu gerçekten sandığımdan daha zormuş. Bana aniden sebepsiz saldıran şahıs hakkında adli süreçler başlatıldı. Bu görüntüleri buraya koymak beni ne kadar yaralıyor tahmin bile edemezsiniz. Ancak görmeyen gözler belki bu kez görür büyük bir farkındalık yaratırım umuduyla bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlık çalışanları olarak çoğu gün uğradığımız sözel şiddete karşı maalesef tepkisiz kalmaya çoktan başlamıştık ancak bu ve bunun gibi olaylar da hiç de az yaşanmıyor biliyorum. Bir gün benim de başıma gelebileceğinin korkusunu çalışırken içimde hep taşıyordum. Mesleğimde 2.yılımın daha başındayken uğradığım bu şiddet ümidimi, şevkimi çokça tüketse de yine de haykırmak istiyorum. Buna ne zaman, nasıl, kim 'dur' diyecek, bilmiyorum ama artık YETER" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca, Pendik'te Acil Serviste saldırıya uğrayan Doktor Esma Demir'le ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "2020'de yapılan değişiklikle, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının cezasını yasa 1,5'la çarpıyor. Sonuç alamadık. İki yıllık hekim arkadaşımız Dr. Esma'ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. 'Artık yeter' çığlığı. Sorun tüm toplumun. Toplumu harekete geçireceğiz" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan Bu Görüntüye Tepki: Artık Yeter çığlığı
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