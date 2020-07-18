Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika Koronavirüs bilgileri!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 926 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 217 bin 799, can kaybı 5 bin 458 oldu.Türkiye'de son 24 saatte yeni vaka sayılarını Sağlık Bakanlığı bölge bölge açıkladı. Bir bölgeden gelen haberler ise endişe yarattı: Yüzde 83.3!

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 215 test yapıldı, 926 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1014 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 4 milyon 191 bin 124, vaka sayısı 217 bin 799, vefat sayısı 5 bin 458 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1226, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 402, iyileşen hasta sayısı ise 199 bin 834 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Bakan Koca, Twitter'dan, havuz ve plajlardaki damlacık olayına ilişkin paylaşımda bulundu. Koronavirüsün damlacıklarla bulaştığını vurgulayan Koca, "Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar." ifadelerine yer verdi. İşte bölgelerdeki değişim...

DOĞU KARADENİZ

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Doğu Karadeniz'de 15 yeni vaka görüldü.

BATI MARMARA

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Batı Marmara'da 6 yeni vaka görüldü

KUZEYDOĞU ANADOLU

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Kuzeydoğu Anadolu'da 26 yeni vaka görüldü.

BATI KARADENİZ

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Batı Karadeniz'de 29 yeni vaka görüldü.

ORTADOĞU ANADOLU

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Ortadoğu Anadolu'da 39 yeni vaka görüldü.

ORTA ANADOLU

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Orta Anadolu'da 29 yeni vaka görüldü.

EGE

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Ege'de 54 yeni vaka görüldü.

AKDENİZ

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Akdeniz'de 54 yeni vaka görüldü.

DOĞU MARMARA

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Doğu Marmara'da 72 yeni vaka görüldü

BATI ANADOLU

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Batı Anadolu'da 141 yeni vaka görüldü.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Güneydoğu Anadolu'da 219 yeni vaka görüldü.