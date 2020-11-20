Sakarya Hendek'te E-5 üzerinde 50 civarında sığırcık kuşu ölü ve yaralı bulundu

Hendek İlçe Tarım ve Haycvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonrası sığırcık kuşlarına büyük bir aracın çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

D-100 karayolu 2'nci Organize Sanayi Bölgesi girişi yakınlarında yaklaşık 50 kadar sığırcık kuşunun yolda ölü ya da yaralı olarak yattığını gören Kenan Esenboğa, otomobilini durdurdu.

Esenboğa, yaşayan kuşları yoldan topladı. Esenboğa'nın kuşları kurtardığı anlar arkadaşı tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı. Yetkililere bilgi verilmesinin üzerine Hendek İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince kuşların öldüğü bölgede inceleme yapıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan kuş ölümleriyle ilgili olarak soruşturma başlattı.