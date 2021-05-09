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Sanko Üniversitesinden Hemşirelik Haftası Açıklaması

SANKO Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Ceylan Özyılmaz COVID-19 pandemisi sürecinde zor görevler üstlenen hemşirelerin hasta bakımında, iyileşmesinde ve salgının kontrolünde etkin rol oynayan sağlık profesyonelleri olduğunu söyledi.

Sanko Üniversitesinden Hemşirelik Haftası Açıklaması

Sanko Üniversitesinden Hemşirelik Haftası Açıklaması

SANKO Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Ceylan Özyılmaz COVID-19 pandemisi sürecinde zor görevler üstlenen hemşirelerin hasta bakımında, iyileşmesinde ve salgının kontrolünde etkin rol oynayan sağlık profesyonelleri olduğunu söyledi.

09 Mayıs 2021 Pazar 12:13
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Özyılmaz, 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşirelik Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün, COVID-19 pandemisi öncesi 2020 yılını hemşire ve ebe yılı ilan ettiğini anımsatarak, “2020, sağlık profesyoneli olan hemşireler ve ebelerin, insan sağlığının korunması ve sürdürülmesinde oynadığı hayati rol kadar, farkındalığın da oluşturulduğu bir yıl olarak iz bıraktı” dedi.

“Oynadıkları bu hayati rol düşünüldüğünde sağlık çalışanlarına hak ettikleri değer ve saygının verilmesi gerektiği de unutulmamalıdır” diyen Özyılmaz, şöyle devam etti:

“Hemşireliğin Kurucusu Florence Nightingale, 1860 yılında hemşireliği ‘hastayı iyileştirmek için hasta çevresini düzenleme ve iyileştirme eylemi’ olarak tanımlamıştır. Hemşirelik, bu iyileştirme eylemi temeli üzerinde insan var olduğu sürece, bilim ve teknolojiyle harmanlanarak ilerleyecek ender mesleklerdendir.”

Pandemilerin sağlık sistemi üzerinde çok büyük olumsuz etkileri bulunan ve kitlesel ölümlerle sonuçlanan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çeken Özyılmaz, mesajında özetle şu görüşlere yer verdi:

“Sağlık çalışanları içerisinde en büyük grubu oluşturan hemşireler, COVID-19 pandemisi sürecinde zor görevler üstlendi. Sağlık ekibinin en önemli üyesi olan hemşireler; COVID-19 pandemisiyle birlikte gerek sağlığın korunmasında gerek hastalık sürecindeki tedavi ve bakımın sağlanmasında sahada aktif görev alarak, hayata dokunmanın sorumluluğunu, hayatlarından fedakarlık yaparak, empati kurarak, şefkat göstererek ve bilgileriyle en iyi şekilde gerçekleştirmektedirler. Bu bağlamda özveri ile çalışan bütün meslektaşlarımın 12 Mayıs Hemşireler Gününü kutluyorum.”

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