Sefer Aycan ‘Kamu personeli alımı yapılmasında yarar var’

Aycan TBMM’de yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Sayın Başkan, depremde birçok kamu personeli de vefat etmiştir. Birçok personel ise depremde yaralanmıştır. Deprem sonrası bazı kamu personeli depremden etkilenen ilini terk etmiş veya tayin istemiştir. Bu durum deprem illerinde çok ciddi kamu personeli ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Şu an görevlendirmeyle gelen kamu personeli deprem illerinde hizmet yürütmektedir fakat deprem illerine kalıcı kamu personeli göndermek gerekir. Bu nedenle özellikle Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'daki tüm kamu kuruluşları için belediyeler ve üniversiteler dâhil olmak üzere, özel olarak kamu personeli alımı yapılmasında yarar vardır. Şu anda da gelecekte de bu illerde kamu hizmetlerinin yürütülmesi için her zamankinden daha fazla kamu personeline ihtiyaç vardır. Bu illere özel kamu personeli alımı yapılması uygun olacaktır diyorum.”