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Şehidin acı haberi Kahramanmaraş’a ulaştı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ali Özdemir'in Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

Şehidin acı haberi Kahramanmaraş’a ulaştı

Şehidin acı haberi Kahramanmaraş’a ulaştı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ali Özdemir'in Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

28 Aralık 2020 Pazartesi 15:44
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Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan, Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve askeri yetkililer, 28 yaşındaki Özdemir'in şehadet haberini Çağlayan Mahallesi'nde ikamet eden babası Bayram ile annesi Kamer Özdemir'e ulaştırdı.

Aileyi askeri yetkililer ve yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinin kar nedeniyle kapanan yolunu açma çalışmaları sırasında çığ düşmesi sonucu Uzman Çavuş Mehmet Özbent şehit olmuş, çığ altındaki sözleşmeli er Ali Özdemir için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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