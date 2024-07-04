Şekerli Vakfı İzmir ve Ardahan'daki üreticiler için seferber oldu!

İzmir Bayındır’da elektrik kaçağı sonucu hayvanları telef olan hayvan üreticine Şekerli Vakfınca temin edilen iki adet gebe damızlık düve teslim edildi.

Yardım faaliyetleri hakkında bilgi veren Şekerli Vakfı Kurucusu Eşref Şekerli şunları söyledi;

"Üç gün önce İzmir Bayındır’da elektrik kaçağı nedeniyle hayvanları telef olan Cemil Irmak kardeşimize bir kampanya başlatmıştık. Sağ olsun dostumuz Veteriner Hekim Mustafa Evran hocamız, o bölgeden çok güzel iki adet gebe damızlık düve satın almamıza yardımcı oldu. Hayvanları yükleyip üreticimizin çiftliğine kadar getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Emanetleriniz hakkıyla yerine ulaşıyor. Hayvan alırken de en güzelini almaya çalışıyoruz. Şekerli Vakfı her zaman üreticimizin yanında olmaya devam edecektir.

Şimdi devam eden kampanyamız Ardahan Göle projesi. Orada bir kardeşimiz hayvanlarını yıldırım çarpması sonucu kaybetti. Şimdi ona yeni hayvanlarını temin edeceğiz. Bize bu konuda müracaat edenlerin detaya dikkat etmesi gerekiyor. Yangın ya da doğal afet sonucunda hayvanlarını kaybeden ve bizden destek talep eden üreticilerimizin, kendi imkanlarıyla yeniden üretime katılamayacak şekilde ekonomik durumlarının zayıf olması gerekiyor. Yani ihtiyaç sahibi olmaları gerekiyor, desteğe muhtaç olmaları gerekiyor.

Bağışlarınızı aşağıdaki IBAN numarası üzerinden yapabilirsiniz. Açıklama kısmına 'GÖLE' yazalım.

Genelde yapmış olduğumuz kampanyalarda beklediğimiz parayı toplayamazsak, vakfımız üstünü tamamlıyor. Yeterli para geldiği zaman kampanyayı erken bitiriyoruz. Fazla para geldiği zaman bir sonraki kampanyaya aktarıyoruz. Bilginiz olsun.”

ŞEKERLİ VAKFI TL IBAN: TR98 0020 9000 0169 2135 0000 01