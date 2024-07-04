Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Şekerli Vakfı İzmir ve Ardahan'daki üreticiler için seferber oldu!

Şekerli Vakfı, zorda kalan üreticilerin yardımına koşmaya devam ediyor.

Şekerli Vakfı İzmir ve Ardahan'daki üreticiler için seferber oldu!

Şekerli Vakfı İzmir ve Ardahan'daki üreticiler için seferber oldu!

Şekerli Vakfı, zorda kalan üreticilerin yardımına koşmaya devam ediyor.

04 Temmuz 2024 Perşembe 19:27

İzmir Bayındır’da elektrik kaçağı sonucu hayvanları telef olan hayvan üreticine Şekerli Vakfınca temin edilen iki adet gebe damızlık düve teslim edildi.

Yardım faaliyetleri hakkında bilgi veren Şekerli Vakfı Kurucusu Eşref Şekerli şunları söyledi;

"Üç gün önce İzmir Bayındır’da elektrik kaçağı nedeniyle hayvanları telef olan Cemil Irmak kardeşimize bir kampanya başlatmıştık. Sağ olsun dostumuz Veteriner Hekim Mustafa Evran hocamız, o bölgeden çok güzel iki adet gebe damızlık düve satın almamıza yardımcı oldu. Hayvanları yükleyip üreticimizin çiftliğine kadar getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Emanetleriniz hakkıyla yerine ulaşıyor. Hayvan alırken de en güzelini almaya çalışıyoruz. Şekerli Vakfı her zaman üreticimizin yanında olmaya devam edecektir.

Şimdi devam eden kampanyamız Ardahan Göle projesi. Orada bir kardeşimiz hayvanlarını yıldırım çarpması sonucu kaybetti. Şimdi ona yeni hayvanlarını temin edeceğiz. Bize bu konuda müracaat edenlerin detaya dikkat etmesi gerekiyor. Yangın ya da doğal afet sonucunda hayvanlarını kaybeden ve bizden destek talep eden üreticilerimizin, kendi imkanlarıyla yeniden üretime katılamayacak şekilde ekonomik durumlarının zayıf olması gerekiyor. Yani ihtiyaç sahibi olmaları gerekiyor, desteğe muhtaç olmaları gerekiyor.

Bağışlarınızı aşağıdaki IBAN numarası üzerinden yapabilirsiniz. Açıklama kısmına 'GÖLE' yazalım.

Genelde yapmış olduğumuz kampanyalarda beklediğimiz parayı toplayamazsak, vakfımız üstünü tamamlıyor. Yeterli para geldiği zaman kampanyayı erken bitiriyoruz. Fazla para geldiği zaman bir sonraki kampanyaya aktarıyoruz. Bilginiz olsun.”

ŞEKERLİ VAKFI TL IBAN: TR98 0020 9000 0169 2135 0000 01

Son Güncelleme: 04.07.2024 19:28
Anahtar Kelimeler:
Şekerli Vakfı İzmir Ve Ardahandaki üreticiler Için Seferber Oldu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki bakan değişti!
İki bakan değişti!
Elektriğe yüzde 38 zam!
Elektriğe yüzde 38 zam!
Kahramanmaraş'ın içme suyu kuyuları tehdit altında!
Kahramanmaraş'ın içme suyu kuyuları tehdit altında!
Memur maaş zammında geri sayım: Hangi memur ne kadar zam alacak?
Memur maaş zammında geri sayım: Hangi memur ne kadar zam alacak?
Kahramanmaraş’taki Ceviz Gen Merkezine kıymayın efendiler!
Kahramanmaraş’taki Ceviz Gen Merkezine kıymayın efendiler!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber