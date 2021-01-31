Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Buzlanmaya karşı gece mesaisi
Buzlanmaya karşı gece mesaisi
SANKO okulları’nda online söyleşi
SANKO okulları’nda online söyleşi
Onikişubat Belediyesi Ekipleri Karla Mücadele Ediyor
Onikişubat Belediyesi Ekipleri Karla Mücadele...
Kahramanmaraş Akademi’ye başvurular başladı
Kahramanmaraş Akademi’ye başvurular başladı
Başkan Güngör, CEMR’da konuştu
Başkan Güngör, CEMR’da konuştu

Sivaslılara soğuk hava vız geliyor!

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yeniyapan köyü yakınlarında yer altından doğal yollarla çıkan kükürtlü sıcak su, yaz-kış ilgi görüyor.

Sivaslılara soğuk hava vız geliyor!

Sivaslılara soğuk hava vız geliyor!

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yeniyapan köyü yakınlarında yer altından doğal yollarla çıkan kükürtlü sıcak su, yaz-kış ilgi görüyor.

31 Ocak 2021 Pazar 12:59
banner459

Doğal jakuzi olarak da adlandırılan 40 derecelik sıcak su, soğuk havalara rağmen çocukların keyifli anlar yaşamasına sebep oluyor. Yaz aylarında köy sakinleri ve çevre köylerin uğrak yeri olan sıcak suda, dondurucu soğukların yaşandığı bugünlerde de çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor. Yeniyapan köyünde yaşayan çocuklar, eksi 10 derecelik soğuk havaya rağmen suya gelerek içine girdi. Sıcak suda yüzerek eğlenen çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Öte yandan yediden yetmişe her yaştan vatandaşın ilgisini çeken suyun şifalı olduğuna inanılıyor. Köy sakinleri, suyun turizme kazandırılmasını istiyor. Yeniyapan köyü Muhtarı Serdar Yıldırım, vatandaşların sıcak suyu jakuzi gibi kullandığını belirterek, "Buraya sıcak su diyorlar. İleride bizim sıcak çermiğimiz var, oranın suyuyla aynı su. Yıldız Dağı'ndan geldiği söyleniyor. Yer altından çıkıyor kükürtlü su. Halk arasında doğal jakuzi de deniliyor. Ocak ayının 29'u olmasına rağmen hava eksi 10 derece. Gençlerimiz burada suya girdiler. Suyun sıcaklığı 40 derece. Gençlerimiz, vatandaşlarımız giriyor, biz de giriyoruz bazen. Bizim köyümüzden çıkıyor bu sıcak su. Artı 40 derece, hava eksi 10 derece. Gençler buraya geliyor, yıkanıyor, suya giriyorlar. Jakuzi gibi kullanıyorlar. Şifaları da var. Romatizmaya, ağrılara iyi geliyor. Çevre köylerden de gelenler oluyor. Ben muhtar olduğum için bazen beni arıyorlar, söylüyorlar. Bende yerini tarif ediyorum. Geliyorlar. Yazın piknik falan da yapıyorlar. Devlet büyüklerimizden burayı turizme kazandırmalarını istiyoruz'' şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı
Mersin’de seraları sel bastı
Mersin’de seraları sel bastı
Meteoroloji'den hava durumu uyarıları peş peşe geldi!
Meteoroloji'den hava durumu uyarıları peş peşe geldi!
Terör örgütünün gizli arşivinde bulundu! Anestezi teknikeri pkk'lı çıktı...
Terör örgütünün gizli arşivinde bulundu! Anestezi teknikeri pkk'lı çıktı...
Uzman çavuşların dört gözle beklediği teklif TBMM'de kabul edildi
Uzman çavuşların dört gözle beklediği teklif TBMM'de kabul edildi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber