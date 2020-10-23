Sivas’ta tüyler ürperten olay!

Yakınlarına dua etmek için mezarlığa giden köy sakinleri insan bedenine ait kemiklerle karşılaştı. Gördükleri karşısında şoke olan köy sakinlerinden Hasan Selvi, görüntüden rahatsız olduklarını ve yetkililerin kemikleri taşıyabilirlerse memnun olacaklarını söyledi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde 2009 yılında Maden köyünün mezarlığı sular altında kalmıştı. Bu yıl tarım nedeniyle sulama yapılmaya başlanınca barajın suları da oldukça çekildi. Suların çekilmesi ile birlikte ise mezarlıklar gün yüzüne çıktı. Uzun bir aradan sonra mezarlıkta yatan yakınlarını ziyaret ederek dua etmek isteyen köy sakinleri tüyler ürperten bir görüntü ile karşılaştı. Yaşadıkları karşısında şoke olan vatandaşlar bu görüntüden çok rahatsız olduklarını dile getirdi. İşte Sivas'ta yaşanan son dakika haberinin ayrıntıları!

DUA ETMEK İÇİN GİTTİLER, İNSAN KEMİKLERİ İLE KARŞILAŞTILAR

Sular altında kalen Maden köyünün mezarlığı uzun bir aranın ardından suların çekilmesiyle ortaya çıktı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde 2009 yılında inşası tamamlanan ve su toplamaya başlayan Pusat içme suyu ve sulama barajı Pusat köyünü ve Maden köyünün mezarlığını sular altında bıraktı. Altı ay gibi kısa bir sürede su tutmaya başlayan baraj Maden köyünün de mezarlığını adeta adaya dönüştürdü. Bu yıl tarım nedeniyle sulama yapılınca barajın suları oldukça çekildi. Hal böyle olunca uzun süredir suyun altında kalan mezarlarda gün yüzüne çıktı.

TÜYLER ÜRPERTEN GÖRÜNTÜ

Suyun uzun süredir mezarları aşındırmasıyla insan bedenine ait kemikler de ortaya çıktı. Uzun bir aradan sonra suların çekilmesiyle mezarlıkta yatan yakınlarına dua etmek için mezarlığa giden vatandaşlar ise insan bedenine ait kemikleri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Tüyler ürperten kemiklerin ve kafataslarının görüntüleri bölge halkını tedirgin ediyor. Öte yandan suyun altında gözüken bazı mezarların görüntüsü ise dikkat çekiyor.

Sular çekildi, kemikler ortaya çıktı Köy sakini Hasan Selvi, görüntüden rahatsız olduklarını ve yetkililerin kemikleri taşıyabilirlerse memnun olacaklarını belirterek, "Bu baraj 2008 yılında su tutmaya başladı. O günden bu yana pek aşırı sulama yoktu bu yıl aşırı çok olduğu için böyle bir görüntü ortaya çıktı.

Burası barajın tam dolu halinde ada gibi gözüküyor ama maalesef şuan öyle değil orası mezarlık. Maden köyünün mezarlığıdır. O kemikler Maden köyünün eski mezarlığına ait rahmetli olanların kemikleri. Tabi önceden böyle bir şey yoktu. Dalgaların vurmasıyla su toprağı almış sonrasın taşlar yüzeyde kalmış ve böylelikle toprağı gittiği için insanların kemikleri yüzeye çıkmış. Su dolunca oraya gitme lüksümüz yok. Uzaktan dua ediyoruz. Sular çekildikçe de böyle bazen gelip atalarımıza dedelerimize dua ediyoruz.

Durumun bu şekilde olmasından dolayı köylüler olarak gerçekten rahatsız oluyoruz. Yetkililer inşallah ilerde bu görüntülere çare bulurlarsa veya bu mezarlıkları kemikleri farklı bir bölgeye taşıyabilirlerse tüm köylüler olarak bu duruma seviniriz" ifadelerini kullandı.