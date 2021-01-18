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Sivilce ile hayatı karardı!

Eskişehir'de, genital bölgesinde çıkan sivilcenin kısa sürede halk arasında ‘gazlı gangren’ olarak bilinen ölümcül kas zarı enfeksiyonu olan 'Fournier Gangreni'ne dönüşen Mustafa Çalışkan (47), mikroskop altında yapılan 5 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Doktor Yakup Çil, uyluk kısmındaki kas ve cilt dokusunu, kendi damarlarıyla genital bölgeye transfer ettiklerini belirterek, "Hastalarda yüzde 50’ye kadar ölüme neden olabilen çok ciddi bir hastalık." dedi.

Sivilce ile hayatı karardı!

Sivilce ile hayatı karardı!

Eskişehir'de, genital bölgesinde çıkan sivilcenin kısa sürede halk arasında ‘gazlı gangren’ olarak bilinen ölümcül kas zarı enfeksiyonu olan 'Fournier Gangreni'ne dönüşen Mustafa Çalışkan (47), mikroskop altında yapılan 5 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Doktor Yakup Çil, uyluk kısmındaki kas ve cilt dokusunu, kendi damarlarıyla genital bölgeye transfer ettiklerini belirterek, "Hastalarda yüzde 50’ye kadar ölüme neden olabilen çok ciddi bir hastalık." dedi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 12:22
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Evli ve 2 çocuk babası Murat Çalışkan'ın genital bölgesinde 15 gün önce çıkan sivilce kısa sürede büyüdü. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne giden Çalışkan'a yapılan tetkikler ile halk arasında 'gazlı gangren' olarak bilinen Fournier Gangreni teşhisi koyuldu. Üroloji kliniğinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği'nde tedaviye alınan Murat Çalışkan'a hayati tehlikesi nedeniyle acil ameliyat planlandı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Çalışkan'ın uyluk kısmındaki kas ve cilt dokusu, damarları ile birlikte genital bölgeye transfer edildi.
Hayati tehlikeyi atlatan Çalışkan, normal odaya alındı.

Plastik cerrahi kliniğinde operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Yakup Çil, hastalığın yüzde 50 ölüme götürecek kadar ciddi olduğunu söyledi. Çok ciddi bir planlama yaparak ameliyata karar verdiklerini ifade eden Çil, "Genital bölgede çok ciddi bir enfeksiyonla acil olarak hastanemize müracaat etmiş. Hastanemize ilk müracaatında üroloji kliniği tarafından değerlendirilmiş. Üroloji kliniğinde halk arasında 'gazlı gangren' olarak bilinen 'fournier gangreni' olarak adlandırılan çok ciddi ve hayatı tehdit eden bir enfeksiyon görüldüğünden dolayı acil olarak ameliyata alındı.

"ÖLÜ DOKULARIN TAMAMI TEMİZLENDİ"

Bu ameliyat sırasında ölü dokuların tamamı temizlendi ve enfeksiyonun engellenmesine çalışıldı. Takip eden dönemde hastanın genel durumunun bozulmaması ve enfeksiyonun ilerlememesi için Üroloji kliniği tarafından tekrar acil olarak ameliyata alındı ve bu ameliyat sırasında genital bölgedeki testislerinden birinin alınması durumunda kalındı. Bu ameliyat sonrasında kalan testisin hormonal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için üzerinin acil olarak kapatılmasına gerek görüldü. Uyluğun iç kısmından çok özellikli bir dokuyu kullanmaya karar verdik" dedi.

'OPERASYON MİKROSKOP ALTINDA 5 SAAT SÜRDÜ'

Dünyada çok ender yapılan bu ameliyatın Eskişehir Şehir Hastanesi'nde başarıyla uygulandığının altını çizen Doç. Dr. Çil, şunları söyledi:
"Biz bu tür ameliyatları mikroskop eşliğinde yapıyoruz. Uyluk bölgesindeki çok özellikli dokuyu genital bölgeye transfer ederek hem hastanın testisi üzerindeki yumuşak doku örtüsünü sağlamayı hem de oradaki kayıp dokuyu tamamlayarak hem fonksiyonel hem de kozmetik bir ameliyat yapmayı planladık. Yaptığımız bu ameliyat, çok özellikli bir ameliyattır. Hastanın uyluk kısmındaki kas ve cilt dokusu kendi damarları ile birlikte genital bölgeye transfer edildi. Mikroskop altında gerçekleşen bu ameliyat yaklaşık 5 saat sürdü. Uyluk iç kesiminden alınan kasla hastanın kaybedilen testisi taklit edilecek şekilde şekillendirilerek yerine yerleştirildi. Hastanın doku alınan kısmı da tamamen kapatıldı ve sadece bir çizgi kalacak şekilde bir ameliyat gerçekleştirildi. Dünyada çok ender yapılan bu ameliyat Eskişehir Şehir Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi. Hastayı takibimiz halen devam etmekte ve yakın zamanda hastayı taburcu etmeyi planlamaktayız. Hastamızın durumu gayet iyi. Bu 'gazlı gangren' hastalarda yüzde 50'ye kadar ölüme neden olabilen çok ciddi bir hastalıktır. Hastamız hem çok ciddi bir hastalıktan kurtuldu hem de genital bölgesi fonksiyonel ve estetik olarak hayatını devam ettirebileceği bir ameliyat başarılı bir şekilde hastanemizde gerçekleştirildi."

BU HASTALIK BENİ ÖLDÜRÜYORDU'

Operasyonun ardından sağlığına kavuştuğunu ifade eden Murat Çalışkan ise bir sivilce nedeniyle hayatının karardığını söyledi. Hayati tehlikesi nedeniyle çok endişelendiğini anlatan Çalışkan, "Hocalarımızın sayesinde kurtuldum. Kasıklarımda aşırı şişme oldu. Bu hastalık neredeyse beni öldürmek üzereydi. Hocalarımız bana bütün gereken ilgiyi gösterdiler. Ellerine sağlık, onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Gerçek mucize doktorlarımız Eskişehir'de. Hepsi ellerinden geleni yaptılar ve hayatımı kurtardılar" dedi.

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