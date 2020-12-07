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Sokağa çıkma yasağının bilançosu belli oldu

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. 4 Aralık Cuma günü başlayan kısıtlama 56 saat sürdü. İçişleri Bakanlığı, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına uymayan 37 bin 614 kişiye ceza kesildiğini açıkladı.

Sokağa çıkma yasağının bilançosu belli oldu

Sokağa çıkma yasağının bilançosu belli oldu

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. 4 Aralık Cuma günü başlayan kısıtlama 56 saat sürdü. İçişleri Bakanlığı, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına uymayan 37 bin 614 kişiye ceza kesildiğini açıkladı.

07 Aralık 2020 Pazartesi 11:09
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İçişleri Bakanlığı, 1-7 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 37 bin 614 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının bulaşı oranının düşürülmesi ve kış aylarında kapalı alanlarda virüsün artış hızının önüne geçilmesi amacıyla yeni tedbirler alınarak uygulanmaya konulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik tedbirlerden birinin de istisnalar hariç, vatandaşların belirli saatlerde sokağa çıkmasının kısıtlanması olduğu bildirildi.

"İlkini uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu da cuma akşamı 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı, kısıtlama kararına uymayanlara idari ya da adli işlem uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Aralık Salı gününden itibaren hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 4 Aralık Cuma akşamı 21.00'den bugün 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 37 bin 614 kişi hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı kaydedildi.

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