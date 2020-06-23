Sözleşmesi Fes Edilen PTT Çalışanından Deprem Yaratacak İddialar

Bir süre önce sözleşmesi fes edilen PTT çalışanı A.G çalıştığı PTT şubesinde yapılan yasa dışı işlerin kendisinin üzerine yıkılmaya çalışıldığını, şantaja maruz kaldığını ve kendisi dışında da bir çok yasa dışı işin kurum içerisinde olduğunu iddia etti. Gazetemize konuşan A.G. kargoların dağıtıma çıkmadığını bir, bir buçuk ay postanede beklediğini, şeflerin, şube müdürlerinin bunu umursamadığını, personel eksiği olduğu halde bununla ilgili bir işlem yapılmadığını ve aşırı bir birikme olduğunu, bunun sonucunda ortaya çıkan zararın, gecikmiş kargoların parasını müdürlerin kendi cebinden yatırıldığı ve bu olayın şantaj ile kendi üzerine yıkılmaya çalışıldığını iddia etti. A.G: ‘’ O zaman ki müdür, A.K. başlarında durdu, Cuma günü gece saat 12’de ben yokken para yatırmışlar, sonra parayı geri çekmişler, ben bunları sistem kayıtları üzerinde gördüm. 20 Bin TL yatırmışlar, sonra dikkat çekeceği düşünüp işlemi iptal etmişler. İşlem iptal olunca daha da sıkıntıya girmişler, Pazartesi tekrar parayı topluyorlar, kargo paraları yatırılıyor. Göstermelik bir sayım yapılıyor. Sanki o kargoların parası teslim edilip alınıp ta yenmiş gibi davranılıyor. Suçlarda benim üzerime kalıyor. Üstelik benim üzerimde ne para alma yetkisi var ne para verme yetkisi var. İşlem ben Cuma günü gittikten sonra yapılmaya çalışılmış, bu hem kayıtlarda var hem de otomasyon sistemimizde var.’’ Şeklinde olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Şu anda sözleşmesinin fes edildiğini ve savcılıkta soruşturmanın devam ettiğini belirten A.G soruşturma sona ermediği için iki yıllık açığa alınma sürem doldu sözleşmem fesh edildi. İfadelerine yer verdi.

Siyasi Parti Kanadı İle Tehdit Ettiler

Yapılan iş bilmezlik nedeni ile ortaya çıkan zararın kendisi üzerine yıkıldığını ifade eden A.G. müdürlerin paraları kendilerinin temin ettiğini, sanki A.G. parayı yemiş gibi zimmet çıkardıklarını iddia etti. Kendisinin para verme ve alma yetkisinin olmadığını belirten A.G. suçu üstlenmez ise şube de çalışan 8/9 kişinin işsiz kalacağı, onlara acımıyorsa çocuklarına acıması gerektiğini, kendi dahil herkesin organize suç işlemiş sayılacağını, hatta siyasi partiyle tehdit edildiğini ve suçu üstlenmez ise Kahramanmaraş’ta barınamayacağı şeklinde müdürü tarafından şantaja uğradığını belirtti.

Mağralı PTT Şubesi’nde Büyük Yolsuzluk İddiası

Kendi olayı dışında Kahramanmaraş PTT şubelerinde bir çok yolsuzluk olduğunu iddia eden A.G Mağralı PTT şubesinde görevli bir memurun emekli maaşları üzerinde ki yolsuzluk iddiası yok artık dedirtecek cinsten. Memurun çekilen emekli maaşlarını çifte çıkış işlemi yaparak küsüratını kendi zimmetine geçirdiğini iddia etti. Bu durumu örnekle açıklayan A.G: ‘’ Emekli maaşlarının küsüratlarını kendi zimmetine geçiriyor. Örneğin 1725 lira olan maaşı çifte çıkış yapıyor, 1700 lirasını çekip emekliye veriyor, 25 lirasını çekip kendi zimmetine geçiriyor.’’ İfadesine yer verdi. Bu olayın tespit edilip muhakkik tayin edildiğini belirten A.G. muhakkik F.. ve M..’nin olayı tespit edip rapor hazırladığını ancak aldıkları bir telefon ile olayın ört bas edildiğini ifade etti. Üstelik iddiaya göre suçu işleyen memurun Kıbrıs’a ödül gibi bir tayin ile gönderildiğini iddia eden A.G. memurun burada da rahat durmadığını Türkiye’ye kaçak sigara gönderirken yakalandığını iddia etti.

Kıbrıs’tan Türkiye’ye Kaçak Sigara Gönderirken Yakalanan Memura Ödül Gibi Ceza

Memur A.G.’nin ifadesine göre PTT’nin kitapları ucuz bir şekilde ulaştırmasını sağlayan ‘’Hepsi Kitap’’ uygulaması ile sigaraları kitapmış gibi cüzzi ücret ile Türkiye’ye gönderip hem yasa dışı iş yaptığını hem de PTT’yi dolandırdığını söyledi. Bu iddiasının tespit edilip, memurun kınama cezası aldığını ifade eden A.G. memurun kınama cezası almasına rağmen tekrar sanki bir ödül verircesine Kahramanmaraş PTT Baş Müdürlükte araç takip sistemi bölümü gibi rahat bir bölümde rahat bir şekilde çalışma hayatına devam ettiğini belirtti. Olayın tespitli tutanaklı olduğunu dile getiren A.G. sisteme bakınca olaya rahat bir şekilde ulaşabileceğini ifade etti.

(kaynnak: haber46.com)