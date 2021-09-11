Suriye’den Kahramanmaraş’a acı haber! Şehidimiz var

Suriye’nin İdlip kentinde arama tarama faaliyetlerinde bulunan zırhlı araca dönüş yolunda teröristlerde yapılan tank savar saldırısı sonucu Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş, Ramazan Demir şehit oldu.

Suriye’nin İdlip bölgesinin Kuzey Afiz üs bölgesinde arama tarama faaliyetleri sonrası, dönüş yoluna geçen zırhlı araca, Kafreya’nın Güneyinde teröristlerce tank savar saldırısı oldu. Yaşanan saldırıda 2 asker şehit olurken, 5 askerin yaralandığı öğrenildi. Saldırısı sonrası yaralılar, Matsumah Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, şehitlerin cenazesi Cilvegözü’nden Umke’ye teslim edildi.

Hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir’in, şehadet haberi askeri erkan tarafından Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kızıleniş Mahallesinde yaşayan ailesine iletildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir’nin cenazesi, yapılacak işlemlerinin ardından memleketi Kahramanmaraş’a gönderilmesi bekleniyor.