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Suriyeli Sayısının En Çok Ve Az Olduğu İller Belli Oldu

Ülkelerinde başlayan iç savaşın ardından 2012'den itibaren göç etmek zorunda kalan 3 milyon 672 bin 646 Suriyeli, Türkiye'ye geldi. Nüfusumuzun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler 525 bin 241 kişi ile en çok İstanbul'da bulunuyor. Suriyelilerin en az tercih ettiği kent ise 23 sığınmacı ile Bayburt oldu.

Suriyeli Sayısının En Çok Ve Az Olduğu İller Belli Oldu

Suriyeli Sayısının En Çok Ve Az Olduğu İller Belli Oldu

Ülkelerinde başlayan iç savaşın ardından 2012'den itibaren göç etmek zorunda kalan 3 milyon 672 bin 646 Suriyeli, Türkiye'ye geldi. Nüfusumuzun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler 525 bin 241 kişi ile en çok İstanbul'da bulunuyor. Suriyelilerin en az tercih ettiği kent ise 23 sığınmacı ile Bayburt oldu.

02 Haziran 2021 Çarşamba 16:42
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Türkiye'nin güney komşusu Suriye'nin Dera kentinde, 2011 yılının Mart ayında başlayan rejim karşıtı gösteriler, Esad güçlerinin silah kullanımı ile kısa sürede tüm ülkeye yayıldı. Rejim karşıtlarının "Özgür Suriye Ordusu" adıyla silahlanarak karşılık vermesi ile karışıklık, iç savaşa dönüştü.

GÖÇ, 2012'DE BAŞLADI

Çatışmaların şiddeti ile ölümlerin artması üzerine 2012 yılından itibaren zorunlu olarak evlerini terk eden siviller, ülkeden göç etmeye başladı. Evlerini terk eden binlerce sivil, 2012 yılından itibaren Türkiye'ye göç etti. Bu tarihten sonra da çatışmaların durmaması, rejimin yanı sıra terör örgütlerinin de devreye girmesi ile oluşan baskı ortamı, binlerce sivili zorunlu göçe mecbur bıraktı.

ÜLKEMİZE 3 MİLYON 673 BİN SURİYELİ GELDİ

Aradan geçen sürede Türkiye'ye göç eden Suriyeli sayısı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre 3 milyon 672 bin 646'ya ulaştı. Yaşamlarını sürdürmek için Türkiye'nin 81 iline dağılan Suriyelilerin büyük bölümü, akrabalık ilişkileri ve geri dönüş umudu ile sınır kentlerinde kalmayı tercih etti.

NÜFUSUMUZUN YÜZDE 4.46'SINI OLUŞTURUYOR

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, geçici koruma kapsamında kayıt altına alınan ve Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyelilerin 1 milyon 414 bin 80'i, sınır kentlerinde kaldı. Suriyelilerden 449 bin 667'si Gaziantep, 435 bin 699'u Hatay, 423 bin 711'i Şanlıurfa ve 105 bin 6'sı Kilis'i tercih etti. Bölgede oluşan yoğunluk ile Suriyeli nüfusu, Kilis nüfusunun yüzde 74,23'ünü, Hatay nüfusunun yüzde 26,33'ünü, Gaziantep nüfusunun yüzde 21,56'sını ve Şanlıurfa nüfusunun yüzde 20,10'unu oluşturdu.

EN ÇOK İSTANBUL'DA VAR

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin en fazla yaşadığı kent, İstanbul oldu. 525 bin 241 Suriyeli, yaşamlarını sürdürmek için tercih ettikleri İstanbul nüfusunun yüzde 3,50'sine denk geliyor.

BAYBURT'TA SADECE 23 SURİYELİ VAR

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin en az tercih ettiği kent ise Bayburt oldu. 23 Suriyelinin yaşadığı Bayburt'tan sonra 38 sığınmacı ile Artvin, 43 sığınmacı ile Tunceli, 72 sığınmacı ile Iğdır ve 88 sığınmacı ile Gümüşhane, Suriyelilerin en az bulunduğu kentler olarak belirlendi.

Öte yandan 56 bin 191 Suriyeli ise Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye'deki 7 barınma merkezinde yaşıyor.

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Suriyeli Sayısının En Çok Ve Az Olduğu İller Belli Oldu
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