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Tam kapanma mı geliyor? Tüm gözler yarın toplanacak kabine'ye çevrildi

Kısmi kapanmayla başlanan Ramazan'ın ilk 2 haftası geride kaldı. Önümüzdeki günlerde ve bayramda yeni tedbirlerin ne olacağı ve tam kapanmanın gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Tam kapanma mı geliyor? Tüm gözler yarın toplanacak kabine'ye çevrildi

Tam kapanma mı geliyor? Tüm gözler yarın toplanacak kabine'ye çevrildi

Kısmi kapanmayla başlanan Ramazan'ın ilk 2 haftası geride kaldı. Önümüzdeki günlerde ve bayramda yeni tedbirlerin ne olacağı ve tam kapanmanın gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

25 Nisan 2021 Pazar 13:45
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Alınacak yeni tedbirler için Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak.

ÖNCELİKLİ GÜNDEM KORONA

Toplantının öncelikli gündemi yine koronavirüs ile mücadele olacak. Toplantıda koronayla mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi konularının yanı sıra Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyon başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

İki haftalık süre yeni haftada doluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda bir sunum gerçekleştirecek. Kısmi kapanma sürecinin verileri analiz edilecek. Tedbirlerin tabloya nasıl yansıdığına bakılacak. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde yeniden değerlendirme yapılacak.

RAMAZAN AYININ DEVAMINDAKİ GİDİŞAT DEĞERLENDİRİLECEK

Bakan Koca, perşembe günü toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kabine üyeleri ile paylaşacak. Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI ELE ALINACAK

Türkiye'de yapılan aşı sayısı 21 milyona yaklaştı. Sinovac ve BionTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. Bu çerçevede Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde durulacak. Yerli aşı çalışmaları da ele alınacak.

BAKAN AKAR, OPERASYONLA İLGİLİ BİLGİ VERECEK

Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da sunum yapılacağı tahmin ediliyor. Akar'ın yurt içi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin Kabine'yi bilgilendirmesi bekleniyor.

KIBRIS KONULU KONFERANS ÖNCESİ BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da sunum yaparak, önemli dış gelişmeler ile 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5 1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans öncesinde bilgilendirme yapması öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TOPLANTI SONRASI 'MİLLETE SESLENİŞ' KONUŞMASI YAPACAK

Yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da toplantıda bir sunum yapması bekleniyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olaylarıyla ilgili açıklaması da toplantıda ele alınacak. Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.

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Tam Kapanma Mı Geliyor? Tüm Gözler Yarın Toplanacak Kabineye çevrildi
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