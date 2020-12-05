Tek başına 136 kişiye koronavirüs bulaştırdı!

Kalabalık ve kapalı alanlarda en fazla bulaşın olduğu defaatle dile getirilmesine rağmen, evlerde toplanmalar devam ediyor. Karadeniz'de yaşanan son olay ise evlerde toplanmanın da ötesine geçti. Bir köyde yaşlı bir adam pozitif çıktı. Pozitif çıkan adama dua etmesi için üfürükçü bir kadın köye çağırıldı. Üfürükçü kadın, 136 kişiye corona virüs bulaştırdı, 3 farklı köyde 280 kişi karantinaya alındı. İşte, dikkat çeken olayın detayları.

Filyasyon ekipleri, Karadeniz'in bir köyünde vaka sayılarının hızla artması nedeniyle, salgının kaynağını bulmak için araştırmaya başladı. Köyde yapılan filyasyon çalışması sonucu, 136 kişinin PCR testinin pozitif çıkmasına neden olan kişinin, köyün dışından gelen ve şifa için köylülere üflediği öğrenilen bir kadın çıktı. Yaşadıkları şaşkınlığı anlatan filyasyon ekipleri, 3 farklı köy içerisinde yaklaşık 280 kişiyi karantinaya aldıklarını ve bu insanlar arasında çocukların da olduğunu aktardı.

SON DAKİKA: ÜFÜRÜKÇÜ KADIN 136 KİŞİYE KORONA GRİBİ BULAŞTIRDI

Doğu Karadeniz'de çok sayıda kişinin corona virüse yakalandığını twitter hesabından paylaşan doktor, şahit olduklarını anlattı;

DÜĞÜNE KATILMIŞ

Eylül ayının başlarında daha vahim bir olay yaşadık. Bölgemizdeki bir düğün sonrası damadın babasının testi pozitif geldi. Filyasyon çalışması sonrası 14 farklı ilden toplamda 178 temaslı ve gelin-damat da dahil olmak üzere toplamda 53 pozitif vaka tespit ettik. Vaka kaynağını araştırdığımızda ise normalde İç Anadolu'da bir ilde evinde izole olması gereken pozitif bir vakanın, yakınlarına ayıp olmasın diye kimseye haber vermeden kendi özel aracıyla düğüne geldiğini belirledik. İki farklı akrabasınnda gece konaklayan, düğün öncesi ve sonrası toplu yemeklere, kaılan pozitif vaka, ilk başta saklanmıştı. Ancak yaptığımız çalışmada düğün fotoğraflarından edindiğimiz bilgilerle temaslıları eklerken kişiyi listeye ekleyemediğimizi fark ettik. Düğünden iki gün önce PCR testi pozitif çıkmış ama düğün yeğeninin olduğu için gelmiş. Tutanaklar tutuldu, cezai işlem uyguladık.

"3 KÖYÜ ÜFÜRDÜ"

Bir de 80 yaşında kör ve yatalak bir amcanın hastaneye kaldırılmasıyla ilginç bir vaka yaşandı. Yaşlı amca pozitif çıkınca herkes şaşırdı. Çünkü evden hiç çıkmamıştı ve yanına da kimse gitmemişti. Öğrendik ki amcanın durumu kötüye gidince köye üfürükçü şifacı yaşlı bir teyze çağırılıyor. O teyzenin yaklaşık 120 temaslısını tespit ettik. Bu kişilerden test sonuçları pozitif çıkanların temaslılarıyla birlikte toplamda 136 pozitif vaka çıktı. 3 farklı köyde pozitif vakalarla temaslı yaklaşık 280 kişiyi karantinaya almıştık. Okuyup, üfledikleri arasında çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da vardı.

OKEYİN DÖRDÜNCÜSÜ

Temmuz ayında da 4 kişi yaylada kaçak olarak çalıştırılan bir kahvehanede kumar oynamışlar. İçlerinden biri pozitif çıkınca utana-sıkıla iki kişinin ismini verdi. İlk başta kumar masasındaki dördüncü kişiye ulaşamadık. İlk iki gün tespit ettiğimiz 28 pozitif vakanın ardından kumar masasının 4. kişisine de ulaştık. Tanınmış esnaflardan olan kişi, işyeri zarar görmesin diye kendisine saklamış. Tabii semptomları başlayınca hastaneye başvuruyor ve pozitif.

Diğerlerinden 2-3 gün sonra tespit edebildiğimiz bu dördüncü kişi, biz tespit edene kadar yaklaşık, 16 çalışanı ve onların da aile içi temaslarıyla birlikte 27 kişinin pozitif olmasına sebep olmuştu." (Kaynak: Milliyet)