Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kütüphane Söyleşileri Gençlerle Buluşmaya Devam Ediyor
Kütüphane Söyleşileri Gençlerle Buluşmaya Devam...
KSÜ, Vefatının 84. Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Andı
KSÜ, Vefatının 84. Yılında Gazi...
Dulkadiroğlu Belediyesi Parklarda Bulunan Oyun Guruplarını Onardı
Dulkadiroğlu Belediyesi Parklarda Bulunan Oyun...
Başkan Okay’dan 10 Kasım Mesajı
Başkan Okay’dan 10 Kasım Mesajı
Dulkadiroğlu’nun Gelişen Yüzü Vezir Hoca Bulvarı Oldu
Dulkadiroğlu’nun Gelişen Yüzü Vezir Hoca...

Teröre "Pençe-Kilit" Darbesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında bugüne kadar 455 teröristi etkisiz hale getirdi, 557 mağara ve sığınağı kullanılamaz hale getirdi, 1904 el yapımı patlayıcı, mayını imha etti.

Teröre "Pençe-Kilit" Darbesi

Teröre "Pençe-Kilit" Darbesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında bugüne kadar 455 teröristi etkisiz hale getirdi, 557 mağara ve sığınağı kullanılamaz hale getirdi, 1904 el yapımı patlayıcı, mayını imha etti.

13 Kasım 2022 Pazar 15:21

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı şekilde, başarıyla devam ediyor.

Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit ederek kullanılmaz hale getiriyor, terör yuvalarını tek tek imha ediyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 455 terörist etkisiz hale getirildi, 557 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi, 1904 el yapımı patlayıcı, mayını etkisiz imha edildi.

Bunların yanı sıra aralarında tanksavar füzeleri AT-3, AT-4, AT-5'in yanı sıra roketatar, Doçka ve Zagros uçaksavarlar, Biksi makineli tüfek, Kanas keskin nişancı tüfekleri, Kalaşnikof ve M-16 piyade tüfekleri başta olmak üzere çeşitli çapta 1203 silah ele geçirildi.

522 bin mühimmat, 205 telsiz, 121 termal ve gözetleme dürbünü ile 88 ton yaşam malzemesi de ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.

Çözülme hızlandı

Güvenlik kaynakları, TSK'nın bölgedeki operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmenin de hızlandığı belirtti.

İki gün arayla operasyon bölgesinde 7 terörist teslim olurken, çöküşün önlenmesi, terör örgütünün zaman kazanması için "kimyasal silah" gibi iftiraların ortaya atılmaya çalışıldığına dikkati çekti.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da geçen hafta sınır hattındaki birliklere yaptığı inceleme ve denetlemeler sırasında harekat merkezinden Pençe-Kilit Operasyonu'na katılan birliklerin komutanları video konferans aracılığıyla görüştü.

Akar, "Pençe-Kilit Operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru doğru yaklaştık. Zap'ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Teröre Pençe-Kilit Darbesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta mevsimin ilk karı Berit dağı'na düştü
Kahramanmaraş’ta mevsimin ilk karı Berit dağı'na düştü
AK Parti Teşkilat Akademisinde 3'üncü dönem eğitimleri başlıyor
AK Parti Teşkilat Akademisinde 3'üncü dönem eğitimleri başlıyor
Başkan Okay, Tarihi çarşı ve sokaklarımız gün yüzüne çıkıyor
Başkan Okay, Tarihi çarşı ve sokaklarımız gün yüzüne çıkıyor
Kahramanmaraş Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen’den eylem!
Kahramanmaraş Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen’den eylem!
Başkan Gürbüz, “Elbistan’a yatırım yapan kazanır”
Başkan Gürbüz, “Elbistan’a yatırım yapan kazanır”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber