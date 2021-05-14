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Terörist İsrail Kudüs sana cehennem olacak

Selahaddin Eyyubi'nin Tokadı Geliyor

Terörist İsrail Kudüs sana cehennem olacak

Terörist İsrail Kudüs sana cehennem olacak

Selahaddin Eyyubi'nin Tokadı Geliyor

14 Mayıs 2021 Cuma 13:22
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HAYDİ TÜRKİYE AYAKLANMA VAKTİ HERŞEY KUDÜS İÇİN

Buradan Pazartesi günü uluslararası toplumu İsrail’in işlediği katliamları durdurmak için sorumluluk almaya ve İsrail’in devlet terörüne karşı tavır almaya davet ediyorum.

Kudüs'ün tüm Müslümanlar için ortak bir mesele olduğunu İsrail'in El-Aksa Camii'ne yönelik "hain ve terörist" saldırıların aralıksız devam ediyor.

Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti için kararlı bir mücadele yürüten Cumhurbaşkanımız, halkımız terör eylemlerini ve işgal girişimlerini artıran İsrail'e karşı bağımsız Filistin ve Filistinli kardeşlerimizi savunmaya devam ediyor.

İlk kıblemiz El Aksa Camii, Kudüs peygamberler şehri ve Filistin'in bereketli toprakları işgal altında. İşgal güçleri terör suçlusu İsrail geldiği gibi geri gidecek.

Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf ile görüşen Cumhurbaşkanımız diplomatik trafiğini aralıksız sürdürüyor."

Filistin'in adım adım işgaline izin vermeyeceklerini duyurdu...

Anahtar Kelimeler:
Terörist İsrail Kudüs Sana Cehennem Olacak
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