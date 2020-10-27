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Teröristler Hatay’a paramotorla gelmiş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ölü ele geçirilen 2 teröristin Münbiç'ten Amanoslar'a geldikleri paramotor ele geçirildi.

Teröristler Hatay’a paramotorla gelmiş

Teröristler Hatay’a paramotorla gelmiş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ölü ele geçirilen 2 teröristin Münbiç'ten Amanoslar'a geldikleri paramotor ele geçirildi.

27 Ekim 2020 Salı 11:29
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Alınan bilgiye göre, dün akşam Fener Caddesi'ndeki patlamayı gerçekleştirdikten sonra ölü ele geçirilen teröristlerin 'paramotor' diye tabir edilen bir uçan aletle Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a indikleri belirlendi.

2 PARTİ HALİNDE PARAMOTORLA GELDİLER

Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a indiğini belirleyen güvenlik birimlerinin çalışması 19 Ekim'de neticesini verdi. Bir terörist etkisiz hale getirildi, bir teröristi canlı olarak yakalandı.

2 teröristin yeri ise tespit edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hava kuvvetleri unsurlarınca dün saat 11.00 sularında, teröristlerin bulunduğu noktalar hava kuvvetleri tarafından vuruldu.

AMANOSLAR'A İNDİKLERİ PARAMOTOR ELE GEÇİRİLDİ

Payas ilçesinde kontrol noktasına taciz ateşi açan ve çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasp eden 2 terörist, İskenderun istikametine kaçtı. Teröristlerden biri İskenderun'da çıkan çatışma sırasında üzerindeki bombayı patlattı. Patlamanın ardından diğer terörist koşarak bölgeden kaçmaya çalıştı. Kaçan terörist kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirdi. Teröristlerin Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a indikleri paramotor da ele geçirildi.

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