Türk yapımı Kargu-2 İHA'lar Birleşmiş Milletler raporunda!

Türkiye'nin son yıllardaki yerli ve milli teknoloji hamlesi ve devamında elde ettiği başarı dünyada da ses getiriyor. Son olarak Birleşmiş Milletler'in yayınladığı bir rapora göre Türk yapımı Kargu-2 İHA'lar dünya tarihinde bir ilke imza attı. Raporda yapay zekaya sahip Kargu-2'lerin Libya'da darbeci Hafter'e karşı eldde ettiği zaferde büyük pay sahibi olduğundan bahsedildi.