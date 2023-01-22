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TÜRKAV Kahramanmaraş Şubesi 2023 Yılı Çalışma Takvimini Belirledi!

TÜRKAV Kahramanmaraş Şubesi, İl Divan toplantısında 2023 yılına ilişkin çalışma takvimini şekillendirdi.

TÜRKAV Kahramanmaraş Şubesi 2023 Yılı Çalışma Takvimini Belirledi!

TÜRKAV Kahramanmaraş Şubesi 2023 Yılı Çalışma Takvimini Belirledi!

TÜRKAV Kahramanmaraş Şubesi, İl Divan toplantısında 2023 yılına ilişkin çalışma takvimini şekillendirdi.

22 Ocak 2023 Pazar 16:21

Kahramanmaraş’ta sendikacılık faaliyetlerine yön veren TÜRKAV Kahramanmaraş Şubesi Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz başkanlığında 2023 yılının ilk divan toplantısı gerçekleştirdi.

Kervanhan’da yapılan toplantıda yeni yılın çalışma takvimi çıkartıldı.

Hakan Hakkoymaz, TÜRKAV’ın 1989 yılında daha ülkede Memur Sendikacılığı yokken Milliyetçi Kamu Çalışanlarının Başbuğ Alparslan Türkeş’in emriyle bir araya geldiğini anımsattı.

Türk Memur Sendikacılığının temellerinin burada atıldığını belirten Hakkoymaz, “1992 de TÜRKAV’ın yurt genelindeki tüm şubelerini Türkiye Kamu-Sene devrederek, bir gecede Türkiye Kamu-Sen kuruldu.” dedi.

Sinevizyon gösterimi ile devam eden toplantı da TÜRKAV’ın amacı ve hizmet kollarındaki sorumlulukları hatırlatıldı.

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TÜRKAV Kahramanmaraş Şubesi 2023 Yılı Çalışma Takvimini Belirledi!
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