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Ünal, Aycan ve Öztunç’tan ABD’ye tepki

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan tepki gösterdi.

Ünal, Aycan ve Öztunç’tan ABD’ye tepki

Ünal, Aycan ve Öztunç’tan ABD’ye tepki

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan tepki gösterdi.

25 Nisan 2021 Pazar 09:29
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Mahir Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllarca Türkiye ABD ilişkilerinin niteliğini her 24 Nisan'da çocukça bir tavırla bir kelimeye bağlayan ABD'nin bu tutumunun tarihle ve hakikatle bir ilgisi bulunmamaktadır. Biden yaptığı açıklama ile bu tuhaf kelime oyununda yeni bir dönemi başlattı. Hakikat her zaman kazanır." ifadesini kullandı.

Öztunç da sosyal medya hesabından, "ABD yönetiminin 106 yıl önce savaş ortamında yaşanan karşılıklı acılardan tarih yapmaya kalkmasını reddediyor, ülkemizi töhmet altında bırakan açıklamayı esefle kınıyorum." paylaşımını yaptı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Biden'ın açıklaması yok hükmündedir. Bizi bağlamaz. Ciddiye almamak gerekir. Biz kendimizden eminiz. ABD'de ki Ermenilere şirin görünmek için cahilce konuşması aslında Türkiye'ye bakış açısını göstermektedir."

Son Güncelleme: 25.04.2021 09:37
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