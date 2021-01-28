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Ünal’dan 'ittifak' ve oy oranı açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CNN TÜRK'te Ankara Temsilcisi Dicle Canova’nın sorularını yanıtladı. "İYİ Parti ve Saadet’in siyasi geleneği farklı." diyen Ünal, "CHP-HDP’yi ayrı bir yerde, İYİ Parti-Saadet Partisi’ni ayrı bir yerde tutuyorum. Türkiye’nin yanında duran kim varsa onunla konuşuruz.'' ifadelerini kullandı. Ünal ayrıca, ''Cumhurbaşkanımızın 52’nin altına, AK Parti'nin oyu yüzde 40’ın altına düşmedi." ifadelerini kullandı.

Ünal’dan 'ittifak' ve oy oranı açıklaması

Ünal’dan 'ittifak' ve oy oranı açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CNN TÜRK'te Ankara Temsilcisi Dicle Canova’nın sorularını yanıtladı. "İYİ Parti ve Saadet’in siyasi geleneği farklı." diyen Ünal, "CHP-HDP’yi ayrı bir yerde, İYİ Parti-Saadet Partisi’ni ayrı bir yerde tutuyorum. Türkiye’nin yanında duran kim varsa onunla konuşuruz.'' ifadelerini kullandı. Ünal ayrıca, ''Cumhurbaşkanımızın 52’nin altına, AK Parti'nin oyu yüzde 40’ın altına düşmedi." ifadelerini kullandı.

28 Ocak 2021 Perşembe 14:58
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AK Partili Ünal’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"KILIÇDAROĞLU BU FAALİYETİ UZUNCA SÜREDİR YÜRÜTÜYOR"

"Şimdi öncelikle bu militan tartışması yeni bir şey değil. Bir takım gayrimeşruluk iddialarının, ötekileştirme iddialarının olduğu, milletin halk oylamasıyla seçilmiş süreci gayri meşru ilan ettiği iddialar. Mustafa Kemal Atatürk, asıl olan iç cephedir diyor. İç cephe sağlam olduğu sürece bir memleketin yıkılması söz konusu olamaz. 5. Kol faaliyeti ile dediğimiz şey İspanya savaşı sırasında atfediliyor. Generalin yaptığı propaganda, işgal hazırlığı süreci, 5. Kol olarak adlandırılıyor. Kurumların meşrutiyetini tartışmaya açma sürecine 5. Kol diyoruz. Kılıçdaroğlu bu faaliyeti uzunca süredir yürütüyor.

Demokrasi dediğimiz şey milletin temsilcileri aracılığı ile yönetmesidir. Milletin seçtiği yönetmeyecek kim yönetecek. Sen nasıl oluyor da seçilmiş meşru hükümeti sorgularsın. Tabi ki cumhurbaşkanından talimat alacaklar. Valiler cumhurbaşkanlığının temsilcisidir. Sözde ifadesini cumhurbaşkanı için kullandılar. Şimdi valilere de militan dediler. Bunun adı iç cepheyi yıkma çalışmasıdır.

Bunların yaptığına anti siyaset ve yıkım faaliyeti diyoruz. İşin kısaca özeti bu. Bu gündem Türkiye'yi bir karanlığa çekmektir.

Güçlendirilmiş parlamenter sistemden kasıtları ne? Millet 2007’de cumhurbaşkanını ben seçeceğim dedi. Cumhurbaşkanını milletin seçmesiyle parlamenter sistem ortadan kalktı. Seçimle gelen her cumhurbaşkanı siyasi olarak tarafsız olamaz, hukuki olarak tarafsız olur.

Halkın seçtiği cumhurbaşkanından rahatsız oldukları için parlamenter sistem diyorlar.

İTTİFAK İDDİALARI

Millet ittifakı içerisinde iki partiyi ayrı yere koyuyorum. CHP ile HDP’yi ayrı tarafta, İYİ Parti ile Saadet partisini ayrı tarafa koyuyoruz. Türkiye’nin yanında duran kim varsa konuşuruz.

OY ORANI

Cumhurbaşkanımızın 52’nin altına, AK Parti'nin oyu yüzde 40’ın altına düşmedi. AK Parti'nin oyu son araştırmalarda yüzde 40-44 bandında gidiyor."

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