Yaralı askerlerden biri Kahramanmaraşlı!

Türkiye şehit haberleriyle kahraman askerlerine ağlıyor. 6 şehit verdiğimiz çatışmada yaralı askerimizden birinin Afşinli olduğu öğrenildi. Nadir Mahallesi’nden olan Afşinli Piyade Uzman Çavuş Emrullah Yardım’ın olay yerinde yaralandığı, durumunun iyi olduğu bildirildi.

Girilen çatışma da Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın ve Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı şehit oldu.

Çatışma da Piyade Binbaşı Yavuz Tunç, Sağ. Astsubay Açvş. Samet Emir Sapan, Piyade Uzman Çavuş İbrahim Parıldar, Piyade Uzman Çavuş Emrullah Yardım, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Ali Bozkurt, Piyade Sözleşmeli Er Hasan Hüseyin Keskin yaralandı.

Yaralılara müdahale bölgedeki hastanelerde yapıldığı öğrenildi.