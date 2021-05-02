Yardımcıoğlu, ‘Devlet, babalığını şimdi göstermeli’

Hazır giyimden yeme-içmeye, turizmden esnaf birliklerine kadar binlerce kurumu temsil eden sektör temsilcilerinin açıklanan destekleri yetersiz bulduğunu belirten Yardımcıoğlu; devletin borç ya da faizsiz krediden ziyade hibe vermesinin daha anlamlı olacağını kaydetti. Siyasi partilerin devletten aldığı hazine yardımlarından bir defalığına feragat etmesini bir kez daha hatırlatan Yardımcıoğlu, bu paranın, millete ve özellikle esnafa dağıtılmasının hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

“GENİŞ KAPSAMLI DESTEKLER VERİLMELİ!”

BBP Genel Başkan Yardımcısı prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, “Salgınla mücadele kapsamında alınan, 29 Nisan-17 Mayıs arasındaki tam kapanma kararının ardından, hükümetten gelen destek açıklaması maalesef ki ne esnafı ne de vatandaşı memnun etmemiştir. Hazır giyimden yeme-içmeye, turizmden esnaf birliklerine kadar binlerce kurumu temsil eden sektör temsilcileri verilen desteklerin yetersiz olduğunu belirtmektedirler. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak buna tamamen katılıyoruz. Gelir kaybı yaşayan küçük esnaftan kafe ve restoranlara, turizm işletmelerinden kayıt dışı çalışanlara kadar daha geniş kapsamlı desteklerin verilmesi gerektiği aşikârdır” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin gerek küresel ekonomik kriz gerekse de pandeminin etkisiyle zor dönemlerden geçtiğini aktaran Yardımcıoğlu, şu ifadelere yer verdi: “Bu ülkeyi bu depresyondan çıkaracak olan da yine büyüklü küçüklü bu işletmeler ve bu işletmelerin sahipleridir. Devlet, babalığını şimdi göstermelidir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesinin bugünlerde uygulanması, gerek ülke ekonomisi gerekse de vatandaşlarımızın ekonomisinin selameti için çok önemlidir.”

“GEREKİYORSA ENFLASYON GÖZE ALINARAK PARA BASILMALI!”

Devletin, esnaf için açıkladığı destek paketinin borç para, faizsiz ve ötelemeli kredi üzerine olduğunu vurgulayan Yardımcıoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Borç para değil, faizsiz para değil hibe verilmelidir. Gerekiyorsa ortaya çıkacak enflasyon göze alınarak para basılmalı ve bu para işyeri sahiplerine dağıtılmalıdır. Kuruş’un liradan kıymetli olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bayram öncesi kapatılma ya da bayram sonrası kapatılmanın bir zaruret olduğunu düşünüyorum. Ve ne zaman uygulanırsa uygulansın bu kapanmaya hep birileri itiraz edecektir. Maalesef ki siyaset Allah rızası için yapılmayınca; doğru yanlışa, yanlış doğruya dönüşebilmektedir.”

“ÜLKENİN MUHALEFET SORUNU VAR!”

Türkiye’nin iktidar sorunundan ziyade çok daha büyük bir muhalefet sorunu olduğunu ifade eden Yardımcıoğlu, muhalefet partilerinin, milletin dertleriyle dertlenmediğini belirterek siyasi partilerin aldığı hazine yardımının esnafa can suyu olacağını bildirdi.

Yardımcıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yapıcı olmayan, pozitif bakış açısından uzak, milletin dertlerini ve menfaatlerini kendi dert ve menfaatlerinin önüne koymayı bir türlü başaramayan siyasi partiler ve özellikle ülkedeki muhalefet partileri, 481 milyon liralık toplam hazine yardımından vazgeçmeyi başaramamışken biz ne talep ediyoruz ki? Büyük Birlik Partisi olarak bu paranın, millete ve özellikle esnafa dağıtılması yönündeki ısrarlı açıklamalarımıza ne yazık ki ülkemizdeki tüm siyasi partiler kulak tıkamışlardır. Biz buradan bu siyasi partilerin derdinin, milletin derdi ile aynı olmadığı gerçeğini anlıyoruz. Bu siyasi partiler ve siyasetçilerin, milleti asla umursamadığını anlıyoruz. Hiçbir parti: Biz bu parayı almıyoruz veya milletimiz ekonomik sıkıntılarla mücadele ederken bu para bize haram olsun, almıyoruz biz bu parayı, diyecek adamlık ve delikanlılığı maalesef ki gösterememiştir.”

“BİZİM DERDİMİZ MİLLETİN DERDİDİR!”

Türk milletinin ekonomik kriz ve Covid-19 salgını karşısında var olma mücadelesi verdiğinin altını çizen Yardımcıoğlu, Büyük Birlik Partisi’nin milletinin derdiyle dertlenmeye devam edeceğini vurgulayarak son olarak şunları kaydetti: “Aziz milletimizden bunu asla kafalarından çıkarmamalarını istiyoruz ve umuyoruz. Esnaf ve milletimiz çok zor durumdadır ve biz BBP olarak bu rahatsızlığı yüreğimizin en derininde hissediyoruz. BBP olarak Bizim derdimiz Milletin derdidir. Millet derin bir zor dönemeçten geçerken bizi asla Bodrum tatillerinde göremeyeceksiniz. Sırf hükümet eleştirmek için komşumuz aç iken tok yatmadık ve tok yatmayacağız. Büyük Birlik Partisi olarak eleştiri ve düşüncelerimizi dün olduğu gibi bugün de pozitif ve çözüm odaklı bir yaklaşımla, Anadolu coğrafyasının insanlarını esas alarak sergilemeye devam edeceğiz.”