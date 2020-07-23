Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 38°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Basın Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Basın Bayramı Mesajı
KSÜ’den tanıtım atağı
KSÜ’den tanıtım atağı
Başkan Mahçiçek, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı Kutladı
Başkan Mahçiçek, Gazeteciler ve Basın...
Vali Coşkun’dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı
Vali Coşkun’dan 24 Temmuz Gazeteciler...
KMBB yol çizgilerini yeniliyor
KMBB yol çizgilerini yeniliyor

YAŞ kararları açıklandı! İşte terfi alan ve emekli olan komutanlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlık ettiği YAŞ toplantısı 45 dakika sürdü. Kritik toplantıda alınan kararlarla 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı an sosyal medyadan paylaşıldı.

YAŞ kararları açıklandı! İşte terfi alan ve emekli olan komutanlar...

YAŞ kararları açıklandı! İşte terfi alan ve emekli olan komutanlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlık ettiği YAŞ toplantısı 45 dakika sürdü. Kritik toplantıda alınan kararlarla 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı an sosyal medyadan paylaşıldı.

23 Temmuz 2020 Perşembe 15:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura Toplantısı 12.15'te başladı, 45 dakika sürdü. Külliye'deki kritik toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile alınan YAŞ kararları kamuoyu ile paylaşıldı.

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi.

DONANMA KOMUTANI ERCÜMENT TATLIOĞLU ORAMİREL OLDU

YAŞ kararları kapsamında 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.

YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. 226 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak.

YAŞ kararlarıyla Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi etti.

TOPLANTI ÖNCESİ ANITKABİR'E ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura üyeleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

"DOĞU AKDENİZ'DEN TERÖRLE MÜCADELEYE KADAR TÜRLÜ BAŞARILAR ORDUMUZUN GÜCÜ VE YETENEĞİNİ ORTAYA KOYMAKTADIR"

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2020 yılı toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Kurduğun ve bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti'ni 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Suriye'den Libya'ya Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye kadar farklı cephelerde elde ettiğimiz tarihi başarılar ülkemizin gücünü ve ordumuzun yeteneklerini ortaya koymaktadır.

Yüksek disiplini, vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürmektedir. Bu düşüncelerle zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ruhun şad olsun."

Anahtar Kelimeler:
YaşTERFİKomutaAmiralAlbayGeneral
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Temmuz'un kilit ismi emekliye sevk edildi
15 Temmuz'un kilit ismi emekliye sevk edildi
Başkan Erdoğan'dan YAŞ mesajı
Başkan Erdoğan'dan YAŞ mesajı
KSÜ’den korona virüs açıklaması
KSÜ’den korona virüs açıklaması
Türk tarih kurumu başkanı belli oldu
Türk tarih kurumu başkanı belli oldu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması!

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber