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Yemeden önce bir daha düşünün! İşte et dönerde yok artık dedirten hile

Türk mutfağının önde gelen lezzetlerinden et dönerin maliyetini ve satış fiyatını düşürmek isteyen bazı işletmeciler, hileye başvurup, içine tavuk ve hindi gibi kanatlı hayvan eti ya da soya kıyması katıyor.

Yemeden önce bir daha düşünün! İşte et dönerde yok artık dedirten hile

Yemeden önce bir daha düşünün! İşte et dönerde yok artık dedirten hile

Türk mutfağının önde gelen lezzetlerinden et dönerin maliyetini ve satış fiyatını düşürmek isteyen bazı işletmeciler, hileye başvurup, içine tavuk ve hindi gibi kanatlı hayvan eti ya da soya kıyması katıyor.

08 Ekim 2020 Perşembe 16:49

Ayrıca lohusa şerbetiyle dönerin hem rengi koyulaştırılıyor hem de harmanlanan üründeki kanatlı hayvan tadı baskılanıyor. Gıda Mühendisi İbrahim Uğur Toprak, "Ambalaja girmiş dönerlerde de et ve tavuk karışık satılabiliyor. Ancak ambalajın üzerindeki etikette bilgilendirme olması lazım" dedi.

Türk mutfağında önemli lezzetlerden olan et dönerde bazı işletmeciler, kendi maliyetlerini düşürmek ve ürünü daha ucuza satabilmek için çeşitli hilelere başvuruyor. Bu hileler arasında, et dönerin içinde tavuk ve hindi gibi kanatlı hayvanların etlerinin kullanılması yer alıyor. 'Yüzde 100 et döner' diye satılan ürüne bazen de soya kıyması konuluyor. Kanatlı hayvanların başı ve ayakları gibi genellikle kullanılmayan kısımları da kıyma yapılarak, ürüne karıştırılıyor. Bu karışıma lohusa şerbetiyle hem koyu rengi veriliyor hem de harmanlanan üründeki kanatlı hayvanın tadı baskılanıyor. Böylelikle maliyeti düşüren işletmelerde et döner, 10 TL'nin altında satılabiliyor. İşletmeciler ise maliyet hesabına göre yarım ekmek et dönerin 17 TL'nin altında satılamayacağını söylüyor.

'MALİYET DÜŞÜRMEK İÇİN TAĞŞİŞ YAPILIYOR'

Gıda Mühendisi İbrahim Uğur Toprak, "Dana etinden veya tavuk etinden yapılan döner satışları mevcuttur. Ancak bazı kişiler, et dönerin maliyetini düşürmek için dana etinin içine tavuk eti karıştırarak tağşiş yapıyor. Böylelikle ucuz döner satılabiliyor. Ambalaja girmiş dönerlerde de et ve tavuk karışık satılabiliyor. Ancak ambalajın üzerindeki etikette bilgilendirmesi olması lazım. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımız genel olarak dikkat etmeli. Bilindik yerler ve bilindik markalar tüketilebilir" dedi.

'10 TL'YE ET DÖNER SATILMAZ'

İzmir'de restoran işletmecisi Kudret Esen (44), ucuz dönerin içindeki çeşitli hilelerle satıldığını belirterek, "10 TL'ye et döner satılmaz. Bugün et dönerin maliyeti 10 TL'nin üzerindedir zaten. Eğer satılıyorsa içinde tavuk taşlığı olabilir. Kanatlı hayvan eti konulabilir. Kesinlikle hile vardır. Aksi takdirde bu fiyata satmak mümkün değil. Bazı dönercilerin lohusa şerbeti de kullandığını duyduk" diye konuştu.

'UCUZ SATANLAR HİLEYE BAŞVURUYOR'

Restoran işletmecisi Onur Şahin (30) ise et döner üretimi için güzel bir daha etine ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Yarım ekmeği en az 17 TL'ye mal ediyoruz. İçinde 80 gram et bulunuyor. Bunun altına mal etmek mümkün değil. Ucuz satanlar hileye başvuruyor. Kanatlı hayvan ürünleri kullanıyorlar" dedi.

Müşterilerden fırın işletmecisi Aytekin Arslan (25) da "Etin parça parça gelmesine dikkat ediyorum. Kıymayla dönerde karışım yapılınca yemiyorum. Ucuz döner satan yerler bellidir. Et döner kesilirken parça parça gelir. Kıyma döner satan yerde hile olabilir. Fiyata bakınca ucuz fiyata et dönerin satılmayacağını bilmek gerekiyor. Bu nedenle insanların ucuz yerden yememesi gerekiyor" diye konuştu.

İnşaat mühendisliği öğrencisi Tuna Yardım (21) ise "Et döner yerken kesiliş biçimine dikkat ediyorum. Çok uzun kesilirse içinde kıyma olduğunu anlıyorum. Tek tek düşüyorsa gerçek et olduğunu anlıyorum. Bilindik yerlerden yiyorum. Etin kilosu belli. 5 TL'ye, 10 TL'ye et döner olmaz. Bu nedenle ucuz yerden yiyerek sağlığımı tehlikeye atmak istemiyorum" dedi.

Son Güncelleme: 08.10.2020 17:04
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