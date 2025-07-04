Afşin-Elbistan Termik Santralini örnek gösteren Karatutlu, yıllardır baca filtresi takılmayan santralin bölge halkını kansere mahkûm ettiğini söyledi: “Halk kanserle birlikte yaşıyor, Bakanlık hâlâ görevini yapıyormuş gibi davranıyor.”

Aksu Çayı siyah akıyor, yetkililer sadece bakıyor

Kendi çocukluğunda balık tuttuğu Aksu Çayı’nın yıllardır sanayi atıklarıyla zehirlendiğini söyleyen Karatutlu, Çevre İl Müdürlüğünün, fabrikaları önceden arayarak göstermelik denetimler yaptığını belirtti. “Yer altı suları kaçak kuyularla çekiliyor, herkes biliyor ama kimse müdahale etmiyor”dedi.

Müdür atamasıyla başlayan rant zinciri

Deprem sonrası yaşanan şehircilik sürecinde kamu kaynaklarının belirli bir zümreye aktarıldığını belirten Karatutlu, Bakanlığın ilk iş olarak Kayseri Develi’den bir inşaat mühendisini Çevre İl Müdürü olarak atadığını belirtti: “Bu müdür rezerv alan ilanlarından TOKİ ihalelerine kadar her kritik sürecin aktörü oldu.”

Şimdi gözlerini otoparka diktiniz

Depremde yıkılmayan, şehir merkezindeki kıymetli bir otopark alanına AVM yapılmak istendiğini belirten Karatutlu, bu projelerin sermaye çevreleriyle olan ilişkilerine dikkat çekti: “Bu otoparkı yıkacağım, yerine AVM yapacağım’ diyen müdür kimlerin sözcüsü?” diye sordu.

TOKİ konutları boş, açılışlar göstermelik

Azerbaycan’ın finanse ettiği Azerbaycan Mahallesi’nin açılışının ardından konutların büyük bölümünün hâlâ boş olduğunu aktaran Karatutlu, vatandaşların aylar önce kurası çekilen TOKİ konutlarına bile giremediğini vurguladı: “Açılış yapılıyor ama içinde oturan yok, şehircilik kâğıt üstünde ilerliyor.”

Bir genç hayatını kaybetti, kimse sorumlu değil

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş’ta gerçekleşen bir yıkım sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için 23 yaşındaki bir işçinin hayatını kaybettiğini söyleyen Karatutlu, bu yıkım ihalesinin de yine Kayseri merkezli bir firmaya verildiğini belirtti: “Ne trafik durdurulmuştu ne de güvenlik vardı, çocuk hayatını kaybetti. Üstelik sigortasız çalıştırılıyordu.”

İklim Değişikliği yasası mı? “Kim inanır? Kadir İnanır!”

Dr. Karatutlu, konuşmasının sonunda “İklim değişikliğiyle mücadelede yaptırımları uygulayacağız” diyen Bakanlığa şu sözlerle seslendi:

“Ziya Paşa boşuna dememiş: Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Bakanlık tabelada var ama sahada yok. Kim inanır bu yaptırımlara? Kadir İnanır!”