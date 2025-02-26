Deprem bölgesinde depremden sonra yapılan en büyük yatırım olan HG Hospital şehirde görev yapan basın mensuplarını misafir etti. 300 yatak kapasitesi ile 12 Şubatta resmen kapılarını açan ve hasta kabulüne başlayan HG Hospital, sağlık hizmeti tasarımında sınırları yeniden belirleyen ve geleneksel beklentilerin ötesine geçen bir tesis olarak öne çıkıyor.

Basın mensuplarına HG Hospital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Avşaroğlu, HG Hospital Başhekimi Uzm. Dr. Levent Temel, Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Elif Gürsoy, Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Akar, Genel Müdür Yardımcısı Adem Atılgan, Başhemşire Derya Özmen’in eşlik ettiler.

HG Hospital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Avşaroğlu, “HG Hospital ailesi olarak, 12 Şubat'ta bildiğiniz üzere açılışımızı yaptık. Biliyorsunuz, hastanemiz ödüllü bir hastane. İyileştirici hastane önerisiyle İngiltere'de yapılan bir yarışmada ödül almış bir hastane. Mimarlarımız bu anlamda hastanemizi her şeyi düşünerek tasarlamış. Özellikle yoğun bakım gibi alanların, hasta iyileştirilmesine katkı sağlayacak projeler şeklinde projelendirildiği bir hastane burası. Yine dediğim gibi, hastanemizde şu ana kadar 52 hekimimiz var. Bunun yanında ilave hekimlerimiz de başlıyor. Hastanemizin şehrimize hizmeti her geçen gün büyüyerek, ilerleyerek devam ediyor ve edecek.

Sayın Bakan Yardımcımız da katılımlarıyla Kahramanmaraş'a yenilikçi, iyileştirici ve hastalara şifa verici bir anlayışla, hayatınız güvende sloganıyla hastanemizin açılışını gerçekleştirdik. Hastanemiz 35.000 metrekare alana sahip büyük bir yapı. İçerisinde yan dal hekimlerimizin olduğu yoğun bakımlarımız mevcut. İlerleyen süreçte Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi alanlarında açılacak bir birim de olacak. Bölgenin en büyük özel hastanesi statüsünde olan hastanemiz, özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra bu bölgeye yapılmış en büyük özel hastane yatırımı olma özelliği taşıyor. Bu anlamda bizim için çok kıymetli ve şehrimiz içinde çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Şehrimize büyük bir değer kattığımızı düşünüyoruz. Zaten biliyorsunuz, HG Holding bünyesinde şehrin eğitimine, sağlığına ve diğer alanlarına hizmet eden birden fazla kuruluş var. HG Hospital da bu anlamda şehrimizin bir eksikliğini giderecek diye düşünüyoruz.

Biz yönetim kurulu olarak elimizden geldiğince hastalarımızı mağdur etmeyecek bir fiyat anlayışıyla, çözüm odaklı bir yapıyla bu hastaneyi işletmeye çalışıyoruz. Burası öncelikle bir sağlık kuruluşu. Bizler de sağlıkçıyız ve bunun farkındayız. Bu anlamda da şehrimizin sağlık eksikliğini giderme yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 850 personelimiz olacak. Şu anda 354 personelle hizmet veriyoruz. 52 hekimimizin yanında diğer alanlarımızda da hizmetlerimizi sürdüreceğiz. İnşallah şehrimize, memleketimize, ülkemize hayırlı olsun”dedi.

HG Hospital Başhekimi Uzm. Dr. Levent Temel, “Temel şiarımızda var olan bazı anlayışlar var. Biz, “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” anlayışıyla hareket eden, yapısı büyük, içeriği güçlü, ancak içerisindeki insanların ve çalışanların hekim kadrosu da dahil mütevazı ve tevazu sahibi olduğu bir hastane olarak yola çıktık. Aynı şekilde, hastalara hizmet sunumunda da diğer özel hastane kurumlarıyla kıyasladığımızda mütevazı bir hastane olduğumuzu düşünerek başladık. Çünkü şehrimizde gerçekten “Halka hizmet. Hakk’a hizmet” mantığıyla hareket ettik.

Varoluşumuz tamamen tek bir hastaneyle başladı ama süreç içinde, inşallah Allah nasip ederse, ilerleyen dönemde zincir hastane olma yolunda ilerleyeceğiz. Bunlardan biri Hatay Dörtyol, diğeri ise Hatay Antakya Merkez olmak üzere planlandı. Bu hamlenin Kahramanmaraş için çok gerekli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Kahramanmaraş, kahraman bir şehir; çok kıymetli bir şehir. Kültürel yapısıyla, demografik yapısıyla, Türkiye’ye kattığı hizmetlerle büyük bir hastaneye ihtiyaç duyuyordu. Zaten 6 Şubat depremi sonrası yaşanan travma ve trajedilerden sonra bir eksikliği tamamlamak gerekiyordu.

Sağlık alanında eksik ne var? Medikal ve teknoloji anlamında ne gibi eksiklikler bulunuyor? Bunları nasıl tamamlayabiliriz? Bu şehre, bu bölgeye, bu ülkeye nasıl hizmet edebiliriz? İşte bu anlayışla yola çıktık”diye konuştu.