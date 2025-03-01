Karatutlu, ekonomik sıkıntılar içindeki vatandaşların yalnız bırakılmaması gerektiğini belirtti.



"RAMAZAN, KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA DEMEKTİR"



Başkan Karatutlu, Ramazan’ın manevi anlamının sadece oruç ibadetiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı artıran önemli bir dönem olduğunu ifade ederek şunları söyledi:



"Ramazan, yalnızca aç kalmak değil, aç kalanları anlamak, onların yanında olmak demektir. Bugün ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Bizim sorumluluğumuz, bu ayın ruhuna uygun hareket ederek zor günler geçiren yurttaşlarımızın yanında olmaktır. Ramazan ayı, bu birlikteliği en güçlü şekilde ortaya koymamız gereken bir fırsattır."



"DAYANIŞMA GÜCÜMÜZDÜR"



Karatutlu, Ramazan ayında yardımlaşmanın ve paylaşmanın artması gerektiğini belirterek şu çağrıyı yaptı:



"Bu mübarek ay, ihtiyaç sahiplerini gözetme, sofralarımızı paylaşma ayıdır. Hepimiz elimizden geldiğince bir başkasının yükünü hafifletmek için çaba göstermeliyiz. Dayanışma ve paylaşma, toplumu ayakta tutan en büyük güçtür."



Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İrfan Karatutlu, "Tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını en içten dileklerimle kutluyor, bu ayın ülkemize barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.