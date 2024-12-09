Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir askeri helikopterin düşmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, " Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 6 personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" denildi.

Düşen helikopterde, Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli de şehit oldu.