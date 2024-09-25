İsrail, Lübnan’da Hizbullah hedeflerine saldırılarına devam ediyor. Lübnan’da son yaşanan gelişmelerle beraber büyük bir göç hareketi de başladı. Lübnanlılar, daha güvenli olduğu düşünülen kıyı şeridini kullanarak güneyden başlayıp Sayda, Beyrut ve Trablusşam gibi büyük şehirlere doğru zorlu bir göç yolculuğuna çıkıyor.

Saldırılar, özellikle çocuklar ve kadınlar gibi sivilleri hedef alarak hayatlarını tehlikeye atıyor. Bu durum, Lübnanlıların güvenli bölgelere ulaşma çabasını artırıyor. Yaşanan bu büyük göç dalgası, 2006 yılından bu yana ülkenin en büyük göç hareketlerinden biri olarak kaydedildi.

Dün sabah saatlerinden itibaren, özellikle Lübnan’ın güneyinde yoğunlaşan İsrail bombardımanları, başta Sur ve Nabatiye kentleri olmak üzere birçok kasaba ve köyü hedef aldı. Bu saldırılar, güneyden kuzeye Trablusşam’a kadar uzanan geniş bir alanda büyük bir göç dalgasını tetikledi.