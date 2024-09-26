İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların artmasıyla birlikte uluslararası toplum harekete geçti.

ABD ve Fransa’nın öncülüğünde, Avrupa Birliği ve 8 ülkenin katılımıyla yapılan ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların sonlandırılması için acil bir çağrı yapıldı. Taraflardan 21 gün süreyle ateşkes ilan etmeleri ve diplomatik çözümlere yönelmeleri talep edildi.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Fransa’nın, İsrail-Lübnan sınırında bir ateşkes çağrısı konusunda anlaştığı bildirildi.

Bu ortak açıklamaya Avrupa Birliği, Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de katıldı. Açıklamada, “Lübnan ile İsrail arasında 8 Ekim 2023’ten beri süregelen durum tolere edilemez ve kabul edilemez bir şekilde daha büyük bölgesel gerilim riski yaratıyor. Bu durum kimsenin çıkarına değildir, ne İsrail ne de Lübnan halkının.” denildi.