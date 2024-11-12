İTÜ FutureEngineersSummit kapsamında öğrencilerle kağıttanJenga oyunu oynayarak şirket tanıtımı yapan Kipaş ekibi, bu oyunla şirkete dair bilgiler ve faaliyet alanlarını ile ilgili bilgileri anlatma fırsatı buldu. Bu etkileşim, öğrencilere Kipaş’ın kurumsal kültürüne dair samimi bir bakış sunarken, onların kariyer hedefleri ve sektöre dair görüşlerini paylaşmaları için de bir zemin oluşturdu.

İstihdam Fuarında Yoğun İlgi: Sektör Liderliğini Gösterdi

Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Ticaret Odası, İKDAY ve İŞKUR’un katkılarıyla gerçekleşen “İşte İş’in 2024” İstihdam Fuarı’nda ise Kipaş Holding standı yoğun ilgi gördü. Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Av. Ahmet Aydın ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyrazfuar ziyaretçileri arasındaydı ve Kipaş’ın iş gücü piyasasındaki rolü hakkında bilgi aldı. Bu ziyaret, Kipaş Holding’in istihdam yaratma konusundaki güçlü kararlılığını gözler önüne serdi.

Kariyer fuarlarında sergilenen bu yenilikçi ve samimi yaklaşımlar, Kipaş Holding’in genç yeteneklerle kurduğu iletişimi derinleştirirken, şirketin sektördeki güçlü konumunu da bir kez daha ortaya koydu.

Katılımlar hakkında bir açıklama yapan Kipaş Holding Yönetimi şu ifadeleri kullandı;

"Kariyer fuarlarına katılımımız, Kipaş Holding'in genç yeteneklerle kurduğu köklü ilişkilere verdiği önemi bir kez daha ortaya koymaktadır. İTÜ FutureEngineersSummit ve 'İşte İş’in 2024' gibi etkinliklerde yer almak, yalnızca şirketimizin değerlerini ve faaliyetlerini aktarma fırsatı değil, aynı zamanda öğrencilerin şirketimizi staj imkanıyla tanıyabileceği gibi gelecekte iş dünyasında karşılaşacağımız yetkin iş gücüne katkı sağlama çabamızın bir parçasıdır.

Bu buluşmalar, Kipaş olarak istihdam yaratma konusundaki kararlılığımızı yansıtırken, sektördeki öncü konumumuzu da genç yeteneklere tanıtmak için önemlidir. Kipaş olarak, sürekli değişen iş dünyasında yenilikçi yaklaşımlarımızı paylaşmaya ve genç profesyonellerle güçlü bağlar kurmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle fuarlarda bizi yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, Kipaş ailesi olarak, geleceğin inşasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten gurur duyuyoruz."