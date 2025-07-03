2025 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen Erkek ve Kadın Din Görevlileri Hafızlık ve Kur’ân-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında Afşin’i temsilen katılan Ashâb-ı Kehf Külliyesi ve Mağarası Camii İmam Hatibi Musa Kalaycı, önce Kahramanmaraş İl Birincisi, ardından da Akdeniz Bölge İkincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

KAHRAMANMARAŞ İL BİRİNCİLİĞİNDEN BÖLGESEL ZİRVEYE

Kur’ân-ı Kerim tilavetindeki zarafeti, kıraatindeki güç ve sesindeki derinliğiyle dikkatleri üzerine çeken Musa Kalaycı, Kahramanmaraş genelinde gerçekleştirilen yarışmada birinci seçilerek bölge finaline katılmaya hak kazandı. Akdeniz Bölgesi genelinden seçilen temsilcilerin yarıştığı bölge finalinde ise üstün bir performans sergileyerek Afşin’in ve Kahramanmaraş’ın adını ikinci sıraya taşıdı.

HEM GÖNÜLLERİN, HEM SAHANIN GALİBİ

Yarışma jürisinin takdirini kazanan Kalaycı, sadece teknik başarıyla değil, gönüllere hitap eden kıraatiyle de büyük bir beğeni topladı. Afşin halkı başta olmak üzere, Kahramanmaraş genelinde takdirle karşılanan bu derece, ilçeye duyulan gururu bir kez daha perçinledi.

AFŞİN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NDEN TEBRİK MESAJI

Afşin İlçe Müftülüğü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İlçemizi ve ilimizi layıkıyla temsil eden Musa Kalaycı hocamızı gönülden tebrik ediyoruz. Bu ulvi hizmet yolunda kendisine üstün muvaffakiyetler diliyoruz. Din hizmetinde gösterdiği özveri ve başarı, yalnızca bir derece değil; bir duruş, bir ahlâk ve bir irade örneğidir.”

AFSİN’DEN YÜKSELEN KUR’ÂN SESİ

Ashâb-ı Kehf diyarı Afşin’de görev yapan Musa Kalaycı’nın bu anlamlı başarısı, Kur’ân-ı Kerim’e olan sadakatinin ve mesleki liyakatinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kahramanmaraş, bölgesel yarışmalarda din görevlilerinin seviyesini yükselten bu başarıyla bir kez daha adından söz ettirmiş oldu.