Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle vatandaşlardan takdir toplamaya devam ediyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde başlatılan ve toplumun her kesimine dokunan projeler zincirine bir yenisi daha eklendi. Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastaları için Glütensiz Gıda Paketi desteği başlattı.

Glütensiz Beslenmeye Uygun Gıda Desteği

Çölyak hastalarının diyet gereksinimlerine uygun şekilde hazırlanan Glütensiz Gıda Paketi, temel besin maddelerini içeriyor. Paket kapsamında, makarna, un, arpa şehriye, tarhana çorbası, susamlı çubuk kraker, puding, gofret, pirinç, bulgur, kuru fasulye ve kakaolu helva gibi glütensiz ürünler yer alıyor. Bu destek, çölyak hastalarının ihtiyaç duyduğu gıdalara erişimini kolaylaştırmayı ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor.

Başvurular Çevrimiçi Yapılıyor

Glütensiz Gıda Paketinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/12/09/glutensiz-gida-paketi-basvuru-formuinternet adresi üzerinden çevrimiçi başvuru yapabiliyor. Başvurular sırasında vatandaşların, çölyak hastalığını belgeleyen raporlarını sunmaları gerekiyor.