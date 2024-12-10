Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projede, evlerin toplam alanı 140 metrekare olarak belirlendi ve radye temel üzerinde inşa ediliyor.

İnşaat çalışmaları iki etapta yürütülüyor. İlk etapta 50 konutun kaba inşaatında sona yaklaşılırken, ikinci etapta ise ilave edilen 36 konutun inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Hayvancılıkla uğraşan afetzedelerin ihtiyaçlarına göre ahır projeli köy evleri inşa edilmeye karar verildi.

5 ay önce zemin etüdü onaylanan projede, 2025 yılında, depremin 2. yıldönümüne denk gelen 6 Şubat'ta konutların tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. İnşaat sahasında 50 kişilik bir ekip, 7/24 mesai harcayarak çalışmalara devam ediyor. Belirlenen tarihten önce tamamlanabilmesi için sahaya beton santrali de kuruldu.