Ekipler, bölgede kazı, dolgu ve zemin hazırlıklarını yoğun bir mesai ile yürütüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşılabilirliği artırma hedefi doğrultusunda yol yatırımlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda, Şehirler Arası Otobüs Terminali’nin yanında inşa edilen ve 400 yatak kapasitesine sahip Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne erişimi kolaylaştırmak için Güney Bağlantı Yolu’ndan yeni bir yol açılıyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla, hastaneye bağlantıyı sağlayacak 20 metre genişliğinde modern bir yol yapımı sürüyor. Ekipler, bölgedeki kazı, dolgu ve zemin hazırlıklarını yoğun bir mesai ile yürütüyor. Yolun tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların ulaşımının sorunsuz bir hale gelmesi hedefleniyor.