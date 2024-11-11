Programa Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 66. dönem Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 65. dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş Milletvekillerimiz Tuba Köksal, İrfan Karatutlu, 2.Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Yardımcımız Muhammed Akın, Orman Bölge Müdürü Yusuf KARARTI, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Editör: MUTTALİP AKKUŞ