Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 Temmuz Perşembe günü gece saatlerine kadar şehir genelinde kuvvetli rüzgâr ve zaman zaman fırtına etkili olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulanarak, vatandaşların da tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “Şehrimizde beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Vatandaşlarımızın bu süreçte dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, belediye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu ve olası ihbarlar karşısında hızlı bir şekilde müdahale edecekleri bildirildi. Vatandaşlar, acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi ve ALO 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak destek alabilecek.