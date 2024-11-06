Kahramanmaraş İstikameti Çalışmaları Devam Ediyor

Tünelin Kahramanmaraş yönünde devam eden onarım çalışmalarının ise 15 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. Bu süre zarfında, Göksun’dan Kahramanmaraş’a seyahat edecek sürücüler için geçici trafik düzenlemesi uygulanıyor. Trafik, 46-82 Karayolu (Eski Kahramanmaraş-Göksun Yolu) üzerinden yönlendirilmeye devam edecek.

Alternatif Güzergahlar Belirlendi

Kahramanmaraş istikametine yapılacak yolculuklar, Karagöz, Püren Geçidi, Değirmendere, Gölpınar ve Göksun güzergahlarından sağlanacak. Bu geçici düzenlemeye uymaları ve alternatif güzergahları kullanmaları konusunda sürücülere uyarılarda bulunan yetkililer, trafik güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını belirttiler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sürücülerin mağduriyetini en aza indirmek için çalışmaların hızla tamamlanacağını ve bölgede güvenli ve kesintisiz ulaşımın sağlanacağını açıkladı.