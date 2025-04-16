Açıklanan verilere göre, Kahramanmaraş Havalimanı’nda mart ayında iç hat yolcu trafiği 19.372 olarak kaydedildi. Mart ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 226, dış hatlarda 2 olmak üzere toplam 228’e ulaştı.

Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği de mart ayında toplamda 162 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan, 2025 yılı Ocak-Mart dönemi verileri de dikkat çekti. Bu üç aylık süreçte Kahramanmaraş Havalimanı’nda toplam yolcu trafiği 60.545, uçak trafiği 644 ve yük trafiği ise 556 ton olarak belirlendi.