18-22 Kasım 2024 tarihleri arasında Özbekistan ve Tacikistan’a düzenlenen çalışma ziyaretiyle projeye uluslararası bir boyut kazandırıldı.

Kahramanmaraş Kadınları Üretiyor, Güçleniyor!

Kahramanmaraş, kırsal kesimde yaşayan kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları ve girişimcilik kapasitelerini artırmaları adına hayata geçirilen Kadın Gelişim Birimleri (KAGEB) ile ülkemizde fark yaratıyor.

• Kadın Yoğurt Üreticileri Güçleniyor: İl genelinde, süt ve süt ürünleri üreten 31 kadın çiftçiye hayvan refahı, süt hijyeni ve ürün değerlendirme gibi konularda eğitim verildi. Eğitimlerin ardından üreticilere 50 adet çelik-krom yoğurt kabı ve birer adet süt kaynatma kazanı dağıtıldı.

• Yerel Meyve-Sebze Kurutma Tekniklerinde Atılım: Kadın kooperatiflerine yönelik düzenlenen eğitimlerde, gıda güvenliği ve modern kurutma teknikleri öğretildi. Bu kapsamda, yerel bir kooperatife 60 tepsili bir meyve-sebze kurutma makinesi hibe edildi.

Özbekistan ve Tacikistan’da Deneyim Paylaşımı

Kahramanmaraş’ın da dahil olduğu çalışma ziyareti sırasında, Özbekistan ve Tacikistan’ın tarım bakanlıkları, FAO temsilcilikleri ve TİKA ofisleriyle bir dizi toplantı gerçekleştirildi. Görüşmelerde, kırsal kadınların ekonomik katılımını artırmaya yönelik projeler ele alınırken, arıcılık, süt ürünleri üretimi, meyve-sebze kurutma ve mantarcılık konularında saha incelemeleri yapıldı.

Türkiye’nin Kapanış Çalıştayı Heyecanla Bekleniyor

Projenin nihai değerlendirmesi ve kapanış çalıştayı, 10-11 Aralık 2024 tarihlerinde Türkiye’de gerçekleştirilecek. Bu etkinlik, Türkiye’nin kırsal kalkınmada kadınların güçlendirilmesi adına örnek bir ülke olduğunu bir kez daha gösterecek.

Kadınlara Destek, Kalkınmaya Güç

Bu proje, kadınların üretimdeki yerini sağlamlaştırarak sadece ekonomiye değil, toplumun her alanına katkı sağlıyor. Kahramanmaraş’ın bu süreçteki başarıları, kırsal kalkınma politikalarının doğru bir modelle yürütülmesinin önemini kanıtlıyor.