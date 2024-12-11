18-22 Kasım 2024 tarihleri arasında Özbekistan ve Tacikistan’a düzenlenen çalışma ziyaretiyle projeye uluslararası bir boyut kazandırıldı.

Kahramanmaraş Kadınları Üretiyor, Güçleniyor!

Kahramanmaraş, kırsal kesimde yaşayan kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları ve girişimcilik kapasitelerini artırmaları adına hayata geçirilen Kadın Gelişim Birimleri (KAGEB) ile ülkemizde fark yaratıyor.

                •             Kadın Yoğurt Üreticileri Güçleniyor: İl genelinde, süt ve süt ürünleri üreten 31 kadın çiftçiye hayvan refahı, süt hijyeni ve ürün değerlendirme gibi konularda eğitim verildi. Eğitimlerin ardından üreticilere 50 adet çelik-krom yoğurt kabı ve birer adet süt kaynatma kazanı dağıtıldı.

81C25B42 E1C3 4C4A 98C8 5B1342C6391E

                •             Yerel Meyve-Sebze Kurutma Tekniklerinde Atılım: Kadın kooperatiflerine yönelik düzenlenen eğitimlerde, gıda güvenliği ve modern kurutma teknikleri öğretildi. Bu kapsamda, yerel bir kooperatife 60 tepsili bir meyve-sebze kurutma makinesi hibe edildi.

Özbekistan ve Tacikistan’da Deneyim Paylaşımı

Kahramanmaraş’ın da dahil olduğu çalışma ziyareti sırasında, Özbekistan ve Tacikistan’ın tarım bakanlıkları, FAO temsilcilikleri ve TİKA ofisleriyle bir dizi toplantı gerçekleştirildi. Görüşmelerde, kırsal kadınların ekonomik katılımını artırmaya yönelik projeler ele alınırken, arıcılık, süt ürünleri üretimi, meyve-sebze kurutma ve mantarcılık konularında saha incelemeleri yapıldı.

C63Ff457 28E3 44F1 Aa6D Ae7A4E621686

Türkiye’nin Kapanış Çalıştayı Heyecanla Bekleniyor

Projenin nihai değerlendirmesi ve kapanış çalıştayı, 10-11 Aralık 2024 tarihlerinde Türkiye’de gerçekleştirilecek. Bu etkinlik, Türkiye’nin kırsal kalkınmada kadınların güçlendirilmesi adına örnek bir ülke olduğunu bir kez daha gösterecek.

Ddfc1Bc2 87B4 47F5 Ad19 8F1B3616E622

Kadınlara Destek, Kalkınmaya Güç

Bu proje, kadınların üretimdeki yerini sağlamlaştırarak sadece ekonomiye değil, toplumun her alanına katkı sağlıyor. Kahramanmaraş’ın bu süreçteki başarıları, kırsal kalkınma politikalarının doğru bir modelle yürütülmesinin önemini kanıtlıyor.

Kahramanmaraş tarımda zirveye ulaştı! Kahramanmaraş tarımda zirveye ulaştı!

7003B0Fa F69E 406C Ad79 0Bc48E0Dd8A8

1D3Ece55 1263 4C15 B508 89Fb6079Fa76