Tarımsal üretimde sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar için ilk adım atıldı.

Büyük Proje İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantıda, Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi ile ilgili detaylar değerlendirildi. Bakanlık tarafından yürütülen ve ülkemizde pilot olarak uygulanacak bu proje, tarımsal üretimde çevre dostu ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda büyük önem taşıyor.

Kahramanmaraş’ın Öncü Rolü

Projeye dahil olan 15 pilot il arasında yer alan Kahramanmaraş, çevre dostu tarım tekniklerini uygulayarak iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sunmayı hedefliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu projeyle tarımsal üretimin daha verimli, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağını belirtti.

İklim Akıllı Proje Hedefleri

Projenin temel hedefleri arasında;

• İklim dostu tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması,

• Su ve enerji verimliliği,

• Çevreye duyarlı üretim modellerinin benimsenmesi,

• Yerel üreticilerin rekabet gücünün artırılması bulunuyor.

Kahramanmaraş’ın Tarımsal Geleceği Şekilleniyor

Bu adımla, Kahramanmaraş’ın tarımsal üretimde önemli bir model oluşturması ve projedeki çalışmalarıyla ülke genelinde fark yaratması bekleniyor.