Her iki takımın da temkinli başladığı maçta ilk gol 22. dakikada konuk ekip Kahramanmaraş İstiklal Sporlu futbolcu Ali Han Tunçer’den geldi. Bu golden sadece 12 dakika sonra Kırıkkale FK, Nurettin Çağlar’ın golü ile beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik skorla sona erdi.

Her iki takım, maçın ikinci yarısına da temkinli şekilde başladı. Karşılaşmada dakikalar, 56’yı gösterirken Kahramanmaraş İstiklal Sporlu futbolcu Ali Han Tunçer bir kez daha sahneye çıkarak, hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. Kırıkkale FK ise yaptığı ataklara rağmen aradığı golü bir türlü bulamadı. Kırıkkale FK, 2-1’lik skorla sahadan mağlup ayrıldı.

ZİRVEYE ORTAK, LİDERLİĞE ADAY!

Maçın sona ermesinin ardından Kahramanmaraş İstiklal Spor, 9 puanla liderliğe yerleşirken, Kırıkkale Futbol Kulübü 5. sıraya geriledi.

Kahramanmaraş İstiklalspor, bu galibiyetle sezona fırtına gibi devam ediyor. Sezonun ilk haftasında Ağrı’yı mağlup eden kırmızı-beyazlılar, ikinci hafta Edirnespor’u deplasmanda 2-0 yenerek dikkat çekmişti. Üçüncü haftada ise Kırıkkale deplasmanında elde ettikleri bu 2-1’lik galibiyetle, ligdeki çıkışını sürdüren İstiklalspor, hedefi olan üst sıralara bir adım daha yaklaştı.

EV SAHİBİ SEZONUN İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Kırıkkale Futbol Kulübü, kendi saha ve seyircisi önünde sezonun 3'üncü hafta karşılaşmasını oynadı. Her iki takımda maça dengeli şekilde başladığı maçta ev sahibi fırsat tepti ve ilk yenilgisini tattı.

İlk yarısı 1-1biten karşılaşmanın İkinci yarıya oyuncu değişikliklerle başlayan Kahramanmaraş, dakikalar 56'yı gösterdiğinde elde ettiği kontra ataktan Alihan Tunçer ile avantaj sağlayan golü kaydetti. (1-2) Kanat ataklarını istediği şekilde değerlendiremeyen Kırıkkale FK, rakibi üzerinde etkisini gösteremedi. Uzatma ile 98 dakika oynanan karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı. Kırıkkale FK sezonun ilk galibiyetiyle tanıştı.