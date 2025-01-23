Altyapıdan ulaşıma ve üstyapıdan sosyal donatılara kadar çeşitli alanlarda kesintisiz faaliyet gösteren belediye, Kahramanmaraş İstiklalspor'a önemli bir katkı sağladı.

2024-2025 Futbol Sezonu’nda 3. Lig'de mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor, Onikişubat ilçesindeki Kılavuzlu Millet Bahçesi'ni spor tesisi olarak kullanmaya başladı. Deprem sonrası güçlükler yaşayan spor kulübü, antrenman sahası ve sosyal tesis eksikliklerini Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle giderdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehirde sporu yaygınlaştırma ve Kahramanmaraş'ı spor şehri yapma hedefi doğrultusunda yatırımların devam edeceğini belirtti.

Başkan Görgel, bu yıl 3. Lig'de mücadele eden iki kulübe de desteklerin artırılarak sunulacağını vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Kılavuzlu Millet Bahçesi'ni spor tesisi olarak yeniden düzenlemesi, Türkiye genelinde gıpta ile bakılan bir altyapı tesisinin doğmasına vesile oldu.